வல்லவளுக்கு வல்லவன்! - சிறுகதை | My Vikatan

கடந்த அரை மணி நேரத்திற்கும் மேல் அவன் அந்த தபால் அலுவலகத்தில் இருந்த ஒரே மர மேஜையில் அமர்ந்து கடிதம் எழுதிக் கொண்டிருந்தது யாருக்கும் வித்தியாசமாக படவில்லை.

literature Representational Image