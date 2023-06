Published: Just Now Updated: Just Now

அந்த 48 மணி நேரம்! - சிறுகதை | My Vikatan

அவர் ஹைஸ் கூலில் படித்தபோது அவருக்குப் போட்டி அமலாதான். அவள் அப்பாவுக்கு வணிக வரித் துறையில் வேலை.அந்த ஊருக்கு மாற்றலாகி அவர் வந்ததால்,அவள் ஸ்கூலுக்கு வர,அவள் மிகுந்த நட்புடன் பழக…இருவருக்குமிடையே ஒரு பரஸ்பர அன்பு தழைத்தது..

