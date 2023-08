Published: Just Now Updated: Just Now

முல்லை சிரிப்பினிலே! - குறுங்கதை | My Vikatan

பேத்தி சமாதானம் ஆகவில்லை. என்னென்னவோ செய்து பார்த்தார்.‌ ஹும்ஹும்..‌ அழுகை நின்ற‌பாடில்லை.. டிவியை ஆன்‌ செய்து கார்ட்டூன் காண்பித்தார். அவளுக்குப் பிடித்த சாக்லேட், பொம்மை, என‌ எதைச் செய்தாலும் குழந்தை அழுது கொண்டே இருந்தது.

literature Representational Image ( Photo by Abrar Hashim )