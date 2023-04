Published: 03 Apr 2023 10 AM Updated: 03 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பிரிவின் துயரம்! | குறுங்கதை | My Vikatan

அப்பாவும், தன்னை நம்பி வந்தவளுக்காக, வாழ்ந்தவர் தானே. ஏதும் பெரியதாக தன் மனைவியை அவர் குறை சொல்லியதில்லை. இருவரும் மகிழ்ச்சியாக 35 வருடங்கள் இணைந்து வாழ்ந்தார்கள்.

literature Representational Image