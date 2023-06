Published: Just Now Updated: Just Now

பருவ மாற்றம் - சிறுகதை| My Vikatan

துபாய் முனிசிபாலிடி’யில் துப்புரவு பணியாளராக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் கனகராஜு தற்போது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டு மாத விடுப்பில் சொந்த ஊருக்கு செல்கிறார்...

literature Representational Image