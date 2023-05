Published: 08 May 2023 3 PM Updated: 08 May 2023 3 PM

அருந்ததி! - சிறுகதை | My Vikatan

நாங்கள் பேசிக்கொள்ளாமலே இதயத்தில் காதல் அடிக்கல் நட்டியது எது? பூர்வ ஜென்மம் தொடர்போ? ‘அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள்’ எத்தனை எத்தனை உண்மை . கண் தான் இதயத்தின் சுவரோ? கல் வைத்து சுவர் எழுப்பி கோட்டை கட்டியது காதல்.

