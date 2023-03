பேரு பெத்த பேரு! - சிறுகதை | My Vikatan

இப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு போன வாரம் ஒரு சோதனை. ஒரு முக்கியமான ஃபைல் பீட்டருக்கு உடனடியாக வேண்டியிருந்தது. ஆபீஸ்ல இருந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய்ட்டாங்க. ராவ் தான் ராவு பகல் பார்க்காம வேல பார்ப்பானே, அதுனால அவன் ஆன்லைன்ல இருந்ததை பார்த்த பீட்டர், உடனே நேரடியா அவனை போன்-ல கூப்பிட்டு அந்த ஃபைலை அனுப்பும்படி கேட்டார். அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த சம்பாஷணை இதுதான்:

“Hi Venkata”

“Hi Peter”

“Can you please send me the output file? It is urgent.”

“Yes Peter”

“How soon can you send it?”

“Yes Peter”

“I mean, could you please send it immediately?”

“Yes Peter”

“Thank you. I appreciate it”

பீட்டர் போன்-ஐ வைத்து விட்டார். ஒரு 10 நிமிடம் கழித்து மறுபடியும் போன்.

“Hi Venkata, have you sent the file? I’ve not received it yet”

“Yes Peter”

“Let me ask this: Did you run the program to generate the file?”

“Yes Peter”

“Did it produce the file?”

“Yes Peter”

“Where is the file?”

“Yes Peter”

இதற்கு மேலும் பீட்டரால் பொறுக்க முடியவில்லை. அவருக்கு ஏற்கனவே ரத்த அழுத்தம், இதயப் பிரச்சினை உண்டு. ஒரு ஃபைலுக்காக உயிர் துறக்க அவர் தயாராக இல்லை. அதனால் உடனே எங்கள் மேனேஜருக்கு ஃபோனை போட்டு அவரை தாளித்து எடுத்து விட்டார். பிறகு ஒருவழியாக வேறு ஒருவரை வைத்து அந்த ஃபைலை அனுப்பி பீட்டரை சமாதானப்படுத்தினார்கள். இத்தனை களேபரத்திலேயும் VSP என்னிடம் வந்து "பீட்டர் என்கிட்டே I appreciate it ன்னு சொன்னாருடா " ன்னு சொன்னதைத்தான் என்னால் தாங்க முடியவில்லை.