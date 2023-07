Published: Just Now Updated: Just Now

கால் பந்து காய்ச்சலும் அவர்கள் இருவரும்! - சிறுகதை | My Vikatan

அந்த மைதானத்தின் சூழ்நிலைகளுக்கு ஒத்துவராமல் ஒரு பெண் தனியாக ஒதுக்குப்புறமாய் அமர்ந்திருந்தாள். அவள் அவ்வப்போது தலை தூக்கி தலை தூக்கி பார்த்துக் கொண்டிருந்தது யாரையோ அவள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறாள் என்று அவளை ஐந்து நிமிடம் கவனிக்கும் எவருக்கும் உணர்த்தியிருக்கும்.

literature Representational Image