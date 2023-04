Published: 26 Apr 2023 8 AM Updated: 26 Apr 2023 8 AM

நேர்மையின் விலை - சிறுகதை | My Vikatan

அவ்வப்பொழுது கடல் மீன்களை திருச்சி, தஞ்சாவூர் மொத்த மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு செல்லும் மினி லாரிகளும் அவர்கள் கண்காணிப்புக்கு தப்பவில்லை. புதிதாக பிடிக்கப்பட்ட மீன்களுக்கு மீன்களுக்கென்று வரையருக்கப்பட்ட துர்வாசனை இருப்பதில்லை.

