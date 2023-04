Published: 20 Apr 2023 9 AM Updated: 20 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Under The Tree: ஆயிரம் கதைகள் சொன்ன அபூர்வ கதைசொல்லி ரம்யா வாசுதேவன்!

”இன்றுவரை ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் என் கதையைக் கேட்டிருக்கிறார்கள். வாட்ஸ்அப்பில் 11 குழுக்கள் அமைத்து அதில் தினமும் இலவசமாக எல்லோருக்கும் கதை சொல்லிவருகிறேன்!” - ரம்யா வாசுதேவன்

Share