😱 இதெல்லாம் கூட Pet-ஆ வளர்ப்பாங்களா? Exotic Pet | Iguana's Birthday Party | Viral #pets

This video is about Muniraaj from Chennai who recently threw a birthday party for his pet iguana. this celebration became viral in social media. The green iguana is a large, arboreal, mostly herbivorous species of lizard of the genus Iguana.