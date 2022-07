Published: 02 Jul 2022 9 AM Updated: 02 Jul 2022 9 AM

How to: வீட்டிலிருந்து எறும்பை ஒழிப்பது எப்படி? I How to get rid of ants?

சிட்ரஸ் ஆசிட் நிரம்பிய எலுமிச்சை மற்றும் ஆரஞ்சு பழங்களை பயன்படுத்துவது எறும்பு தொல்லையில் இருந்து நம்மை காக்க உதவும். இதற்கு, எலுமிச்சை சாற்றை எறும்பு இருக்கும் இடங்களில் தெளிக்க வேண்டும். மற்றும் எலுமிச்சையின் தோலை எறும்பு இருக்கும் இடங்களில் வைப்பதும் நல்ல பலனை தரும்.

living things Ant ( AnneGathow from Pixabay )