ஆண்டுக்கு உலகளவில் 1,38,000 பேரின் உயிரைப் பறிக்கும் பாம்புகள்... தீர்வு என்ன?

சென்னை கே.கே.நகரில் 35 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர், கடந்த டிசம்பர் மாதத்தின் ஒரு வியாழக்கிழமையன்று, அவரது வீட்டில் பாம்புக்கடிக்கு ஆளாகி உயிரிழந்தார். இரவு 10.30 மணியளவில் அவரைப் பாம்பு கடித்தது. சம்பவம் நடந்தவுடன், அவரது குடும்பத்தார், கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கிருந்து பின்னர், ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். இருந்தும் சிகிச்சைப் பலனின்றி அவர் உயிரிழக்க நேர்ந்தது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பேகம்பூரில் அமைந்திருந்த ஒரு பள்ளி விடுதியில், 14 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுமி ஒருவர், பாம்புக்கடிக்கு ஆளாகி, பின்னர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். இவையனைத்துமே, நகர்ப்புறங்களிலும் பெருநகரங்களிலும் நிகழ்ந்த பாம்புக்கடி மரணங்கள். இவை நமக்குத் தெரிந்து நடப்பவை. இவைபோக, தமிழகத்தின் கிராமப்புறங்களில் இதைவிட அதிகமாகவே மரணங்கள் நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. தமிழகக் கிராமப்புறங்களில் மட்டுமே, ஆண்டுக்குச் சுமார் 10,000 பேர் பாம்புக் கடிக்கு ஆளாகி உயிரிழக்கின்றனர் என்று சக்திவேல் வையாபுரி என்ற ஆய்வாளர், தன்னுடைய ’Snakebite and Its Socio-Economic Impact on the Rural Population of Tamil Nadu’ என்ற ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவருடைய ஆய்வின்படி, கிராமப்புறங்களில் பாம்புக்கடிக்கு ஆளாகுபவர்களில் 79 சதவிகிதம் பேர் விவசாயத் தொழிலாளிகளே.