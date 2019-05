FAME-II கெடுபிடி... மின்சார வாகனங்களின் விற்பனையைப் பாதிக்குமா? | FAME 2 scheme - Motor Vikatan | மோட்டார் விகடன்

FAME-II கெடுபிடி... மின்சார வாகனங்களின் விற்பனையைப் பாதிக்குமா?

மின்சார வாகனங்களின் விற்பனையை ஊக்குவிக்க, மத்திய அரசு `Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles’ (FAME) என்ற திட்டத்தின்கீழ் மின்சார வாகனங்களுக்கு மானியம் வழங்குகிறது. முதல்கட்டம் முடிவடைந்து, இரண்டாம்கட்ட FAME மானியம் தரும் பணிகள் தொடங்கி விட்டன. ஆனால் மத்திய அரசின் தடாலடி கெடுபிடிகள், மின்சார வாகனம் வாங்குவதை இன்னும் சிக்கலாக்கிவிட்டன.



FAME-II திட்டத்தில் முன்பைவிட 11 சதவிகிதம் நிதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மொத்தம் ரூ.10,000 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, இதன் மூலம் 15,62,090 வாகனங்களுக்கு மானியம் வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்கள். நிதியை அதிகரித்திருந்தாலும், கடுமையான விதிமுறைகளால் தற்போது விற்பனையில் இருக்கும் பல வாகனங்கள் மானியத்தின்கீழ் வரவில்லை.