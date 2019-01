இந்தியாவை அதிரவைத்த பொருளாதாரச் சவால்கள்!

நாணயம் புக் செல்ஃப்

சித்தார்த்தன் சுந்தரம்

ஒரே அறிவிப்பில் புழக்கத்திலிருந்த பணத்தொகையில் 86% மதிப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்டுத் திரும்பப் பெறப்படும் என்கிற அறிவிப்பு மிகப்பெரிய, கொடூரமான, நிதி சார்ந்த அதிர்ச்சி’’ என்கிறார் அர்விந்த் சுப்ரமணியன். இந்திய அரசின் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகராக இருந்து 2018 ஜூன் மாதம் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகத் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தவர் இவர்.



அவர் எழுதி சமீபத்தில் வெளிவந்திருக் கும் புத்தகம் `ஆஃப் கவுன்சல்: தி சேலஞ்சஸ் ஆஃப் தி மோடி - ஜெட்லி எகானமி (Of Counsel: The Challenges of the Modi – Jaitley Economy). ரகுராம் ராஜன் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் ஆவதற்குமுன்பு அவர் வகித்து வந்த தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் பதவிக்கு 2014 அக்டோபர் மாதம் நியமிக்கப் பட்டவர் அர்விந்த். இந்திய அரசின் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகராக அவர் இருந்த நான்கு வருடங்களில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களையும், சவால்களையும், இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகளையும் ஓரளவுக்கு நடுநிலைமையோடு எழுதியிருக்கிறார் அர்விந்த் சுப்ரமணியன்.