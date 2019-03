அதிக ரொக்கக் கையிருப்பு... நிறுவனத்தின் மதிப்பைக் குறைக்குமா?

ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி, அதில் முதலீடு செய்வதற்குமுன், அந்த நிறுவனத்தின் மதிப்பினைச் (value of the firm) சரியாகக் கணக்கிடுவது மிக முக்கியமான வேலை ஆகும். ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பினைக் கணக்கிட நாம் அந்த நிறுவனத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை (Intrinsic value) கணக்கிட வேண்டும்.