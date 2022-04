இதைவிட பெரிய தப்பிப் பிழைத்த கதை உண்டா?

அடுத்த நாள்...

ஹெலிகாப்டர் மிக அருகே பறப்பதைப் போன்ற சத்தம் கேட்டது. உடைந்த விமானத்தினுள் இருந்து வெளியே வந்த ஒருவன், 'There is a Helicopter to save us...' என கத்தினான். மற்றவர்களால் இதை நம்ப முடியவில்லை. அலறி அடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்தனர். அழுதுகொண்டே விமானத்தை நோக்கி அவர்கள் கை அசைத்த புகைப்படம்தான் இது (ஹெலிகாப்டரில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அசல் படம்).

கிட்டத்தட்ட 70 நாட்கள் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு, மனித சதையை உணவாக உண்டு, இனியும் உயிர் வாழ்வோமா என்ற சந்தேகத்தில், ஒவ்வொரு நொடியையும் ஒரு யுகம் போல நகர்த்திய அவர்களுக்கு... தங்களைக் காப்பாற்ற ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்திருக்கிறது என தெரிந்ததும் அவர்களின் மன நிலை என்னவாக இருக்கும்?

உலகம் முழுக்க அன்றைய நாள் இதுதான் தலைப்புச் செய்தி ஆனது. கூடவே மனித சதைகளை உண்டுதான் உயிர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்ற சர்ச்சையும் தொற்றிக் கொள்ள, உயிர் பிழைத்த பதினாறு பேரும் தொலைக் காட்சிகளுக்கு பேட்டி கொடுத்தனர். எந்த சூழ்நிலையில் அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தோம் என்பதை விளக்கினர். அதன்பிறகே அவர்கள் மேலிருந்த சர்ச்சை விலகியது. இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய சர்வைவல் ஸ்டோரியாக இன்றும் இந்த 'Uruguay Andes Plane Crash' பார்க்கப்படுகிறது.

ராபர்டோவுக்கு இப்போது வயது 68. உருகுவேயின் முதன்மை 'குழந்தைகள் நல' மருத்துவர்களுள் ஒருவர். அரசியல்வாதி, பேச்சாளர், எழுத்தாளர்.

'உண்மையில் மனித சதையை சாப்பிட்டிங்களா?'

'ஒவ்வொரு நாளும் பலரிடமிருந்து நான் எதிர் கொள்ளும் கேள்வி இது. கடந்த நாற்பது வருடங்களாக இக்கேள்விக்கு விளக்கம் அளித்து நான் சோர்ந்து விட்டேன். ஆரம்பத்தில் மிகவும் சங்கடமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போது அந்தக் கேள்வியை எதிர் கொள்ள பழகிக் கொண்டேன்...' - சமீபத்தில் ஒரு தொலைக் காட்சிப் பேட்டியில் ராபர்டோ சொன்ன வார்த்தைகள் இவை.

ஒரு நொடி. ஒரே ஒரு நொடி. நம் வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு புரட்டிப் போடும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஓர் உதாரணம்.