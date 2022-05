அமெரிக்கா கொண்டாடும் மருத்துவமும் இரண்டு நாள் மருத்துவர்களும்!

அமெரிக்கா திரும்பிய பிறகு ஜேம்ஸ் ரெஸ்டன், தனக்கு அளிக்கப்பட்ட அக்கு பஞ்சர்மருத்துவச் சிகிச்சை பற்றி (Now About My operation in peking- Article, Jul.26, 1971, James Reston, New york Times) நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் விரிவான கட்டுரையை எழுதினார். இதன் மூலம் அந்த மருத்துவம் மேலை நாடுகளில் அறிமுகமானது. இதன் பிறகு, பத்திரிகையாளர் ஜேம்ஸ் ரெஸ்டன், அதைப் பற்றி, பேசுவதையும் எழுதுவதையும் தொடர்ந்து செய்து வந்தார். இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் இந்த மருத்துவ முறை பிரபலமானது. முன்பே இந்த மருத்துவ முறை செயல்பட்டு வந்த ஜப்பான், இந்தியா போன்ற கீழ்திசை நாடுகளிலும் இதைப் பின்பற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.



அக்கு பஞ்சர் என்பது லத்தீன் மொழியில் அகுஸ் (ஊசி), பங்சர் (குத்துதல்) என்ற இரண்டு வார்த்தைகளைச் சேர்த்து உருவான சொல். ஊசியால் குத்துவதன் மூலமாக, உடலில் இருக்கக்கூடிய உயிர் ஆற்றல் பாதைகளில் நேரக்கூடிய அடைப்புகளைச் சரிசெய்வதுதான் அக்குபஞ்சரின் அடிப்படை தத்துவம்.