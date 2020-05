Published: 16 May 2020 8 AM Updated: 16 May 2020 8 AM

``தெய்வமா மதிச்ச மாடுங்க; விற்க மனசு வரலை... தானமா கொடுத்திட்டேன்!" - 150 மாடுகளை தானம் தந்த விவசாயி