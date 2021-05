Published: 28 May 2021 11 AM Updated: 28 May 2021 11 AM

திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் அதிகளவில் கரை ஒதுங்கிய ஜெல்லி மீன்கள்; அச்சத்தில் மீனவர்கள்!