உலகை ஆளும் தரவுகள்: தரவு விஞ்ஞானி (Data Scientist) ஆவது எப்படி?

இந்தியாவில் கீழ்கண்ட இடங்களில் டேட்டா சயின்ஸ் பயிலலாம்:

Indian Institute of Information Technology and Management (IITM) – Kerala, IIT Madras, IIIT Delhi, Jawaharlal Nehru University (JNU), Indian Institute of Science (IISc) - Bangalore, National Institute of Securities Markets (NISM), IIM Calcutta, IIT Hyderabad, IIT Kharagpur, Ahmedabad University, Academy of Maritime Education and Training, Bharathiar University Coimbatore.



தமிழகத்தில் வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழகம், சென்னை லயோலா கல்லூரி போன்ற இடங்களில் எம்.ஸ்.சி., டேட்டா சயின்ஸ் படிப்பு வழங்கப்படுகிறது. இவை தவிர, இணைய வழியிலான டேட்டா சயின்ஸ் படிப்பைச் சென்னை ஐ.ஐ.டி. வழங்குகிறது.