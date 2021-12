காந்தியும் கீதையும்! #MyVikatan

மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாளை அவர் பிறந்து வளர்ந்த இந்திய நாடு மட்டுமின்றி, அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளிலும் கொண்டாடப் பட்டதிலிருந்தே அவரின் ஆற்றலை அறியலாம். ஒவ்வோர் ஆண்டும்அவரின் பிறந்த நாளை உலகமே நினைவில் வைத்திருக்கிறது.

குஜராத் மாநிலத்தின் போர்பந்தரில் பிறந்த,ஒரு சராசரி சிறுவன்,மிகுந்த கூச்ச சுபாவம் உள்ளவன்,உலகமே போற்றும் மகாத்மாவாக உயரக் காரணம்,தான் கற்பவற்றில் தனக்கு நல்லதெனத் தோன்றியவை அனைத்தையும் எப்பாடு பட்டாவது அப்படியே வாழ்க்கையில் கடைப் பிடிக்க வேண்டுமென்ற விடா முயற்சிதான் என்பதுதான்,காந்தியின் வாழ்விலிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய பாடம்.

‘உண்மைக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யலாம். ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையைத் தியாகம் செய்யக் கூடாது’ (You can sacrifice everything for the sake of truth, but you cannot sacrifice truth for the sake of anything) என்ற விவேகானந்தரின் கூற்றுக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டியவர் மகாத்மா.

உண்மையையே தெய்வமாக வழிபட்டு,அந்த உண்மையின் வழி நிற்றலுக்காக அனைத்துத் தியாகங்களையும் மனமுவந்து ஏற்று வழி நடந்ததால்தான்,சாதாரண ஆத்மாவான அவர் மகாத்மா ஆனார். எனவே அவரின் ஒவ்வொரு செயலுமே உலகுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்ததில் வியப்பேதுமில்லை. தனது ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் காரண, காரியங்களை ஆராய்ந்து,அது நேர்மையானதாகவும்,சாதாரண மக்களுக்குப் பயன்தரக் கூடியதாகவும் இருந்தால் மட்டுமே அதனைச் செயல்படுத்துவதென்ற உயர்ந்த குறிக்கோளுடன் வாழ்ந்த உத்தமர் அவர்.

எந்தச் சிறிய விஷயத்தையும் கூடச் சிரத்தையுடன் செய்த சீரிய மகான் அவர். ஆட்டுக்குப் புல் கொடுப்பதிலிருந்து ஆங்கிலேயரை அஹிம்சாவழியில் அசுரத் தனமாக எதிர்ப்பது வரை, அத்தனைக்கும் உரிய நேரமொதுக்கி,அனைத்தையும் செய்து காட்டிய ஆதர்ஷ புருஷன் அவர்.

மனிதம் ஒன்றையே மாபெரும் பொக்கிஷமாகக் கருதி,சாதிப்பாகுபாடும்,சமஸ்தான மன்னர்களும் வாழ்ந்த காலத்திலேயே,மனிதர்கள் அனைவரும் சமமேயென்று கூறி,தாழ்த்தப்பட்டோருக்காகப் பல சந்தோஷ நிகழ்வுகளை நடத்திக் காட்டிய நவயுக மனிதர் அவர்.