``வாழ்ந்து காட்டுவோம்!’’ - மணமுடித்த உயரம் குறைவான மாற்றுத்திறன் ஜோடி!

``எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மனம் தளரக் கூடாது என்று வாழ்ந்து வந்துள்ளேன். எனது தொழிலை நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்தேன். திருமணம் தள்ளிப்போனபோதும், நமக்கான பெண்ணை விரைவில் சந்திப்போம் என்று நம்பிக்கையுடன் இருந்தேன். இப்போது சாந்தி எனக்குக் கிடைத்திருக்கிறார்.’’