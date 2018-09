`பரோட்டா சூரி... இனி சிக்ஸ் பேக் சூரி!’

கடந்த 8 மாத உழைப்புக்குப் பின், தன் உடலமைப்பை மாற்றியுள்ளார் நடிகர் சூரி. சிக்ஸ் பேக்கில் காட்சியளிக்கும், அவரது புதிய தோற்றத்தை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

திரையுலகில் `சூரி’என்ற பெயரில் காலடியெடுத்து வைத்து, வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்தில் இடம்பெற்ற பரோட்டா காமெடி மூலம், பிரபலமானவர் `பரோட்டா சூரி. சந்தானம் கதாநாயகனாக பரிமாணமெடுத்தபோது, அவரது இடத்தை தன் குணச்சித்திர நடிப்பால் நிரப்பியவர். தமிழில் முன்னணி நடிகர்களான, அஜித், விஜய், விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோருடன் நடித்து, தனக்கெனப் புதிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார். அதிலும், சிவகார்த்திகேயன்- சூரி கூட்டணிக்குத் தனி ரசிகர்களே உண்டு.

அந்தவகையில் சிக்ஸ்பேக்குடன் நடிகர் சூரி நின்றுகொண்டிருப்பது போன்றதொரு புகைப்படத்தை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ``இது நம்ப சிக்ஸ்பேக் சூரி. 8 மாத கால, கடின உழைப்பு இது. இந்தப் புகைப்படத்தை ஷேர் செய்வதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்’என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சிவகார்த்திகேயன். சூரியின் இந்தப் புதிய அவதாரம், அவரது ரசிகர்களை, உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பலரும் இந்தப் புகைப்படத்தை, சமூக வலைதளங்களில் ஷேர் செய்து வருகின்றனர். சிவகார்த்திகேயன் - சூரி காம்போவில் சீமராஜா படம் நாளை வெளியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Here is our #SixPackSoori