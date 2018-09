சிவகார்த்திகேயன் படத்தின் டைட்டில் `ஜித்து ஜில்லாடி’? - இயக்குநர் விளக்கம்

நடிகர் விஜய் நடித்த படத்தின் பாடலின் வரிகளை, சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய படத்துக்கு சூட்டியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



`சிவா மனசுல சக்தி' படத்தின் மூலம் தமிழ்சினிமாவில் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியவர் இயக்குநர் ராஜேஷ். சீமராஜா முடித்த கையோடு, இயக்குநர் ராஜேஷுடன் புதிய படத்தில் இணைகிறார் சிவகார்த்திகேயன். இந்தப் படத்தை ஞானவேல்ராஜாவின் `ஸ்டுடியோ கிரீன்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்தப் படத்தில், சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக, நயன்தாரா நடிக்கிறார். ஹிப் ஹாப் ஆதி இசையமைக்கும் இந்தப் படத்துக்கு தினேஷ் கிருஷ்ணன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். மேலும், இந்தப் படத்தில், ராதிகா சரத்குமார், சதீஷ், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

ஃபுல் காமெடி எண்டர்டெய்னராக உருவாகும் இந்தப் படத்துக்கு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு கூடியுள்ளது. இந்த நிலையில், விஜய் நடிப்பில் வெளியான தெறி படத்தில் இடம்பெற்ற `ஜித்து ஜில்லாடி' பாடலின் வரிதான், சிவகார்த்திகேயன் படத்தின் தலைப்பு என தகவல் வெளியாகியது. ஆனால், இது தொடர்பாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள இயக்குநர் ராஜேஷ், ``சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் முடிவு செய்யப்படவில்லை. வெகுவிரைவில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிப்போம்'' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

#sk13 title is not yet fixed...will update u all regarding the official announcement..