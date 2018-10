``இது தான் என் ஒரிஜினல் ஐடி!' - பேக் ஐடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ப்ரியா பவானி சங்கர்

``என் பெயரில் போலி ட்விட்டர் அகௌண்ட் உள்ளது; அதை நம்ப வேண்டாம். இது தான் என் அதிகார்ப்பூர்வ ட்விட்டர் ஐடி'' என நடிகை ப்ரியா பவானி சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.



தொலைக்காட்சியிலிருந்து திரைத்துறைக்கு அடியெடுத்து வைத்தவர் ப்ரியா பவானி சங்கர். இவரது முதல்படம் மேயாத மான். இந்த படத்தின் மூலம் தனக்கான ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிக் கொண்டார். இதையடுத்து, `கடைக்குட்டி சிங்கம்' படத்தில் நடிகர் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். இந்நிலையில், தனது பெயரில் உலாவும் போலி ட்விட்டர் கணக்குகளுக்கு முற்றுப்புள்ளிவைக்கும் விதமாக ட்விட்டரில் அவர், வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், தனது அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் குறித்துத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அந்த வீடியோவில், ``வணக்கம்! நான் ப்ரியா பவானி சங்கர். இது தான் என்னுடைய ஒரிஜினல் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட். நிறைய ஃபேக் ஐடி இருக்கு. குழப்பங்களை தவிர்க்க இந்த வீடியோ. இந்த அக்கௌண்ட் வெரிஃபை பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. நன்றி'' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Sorry for the inconvenience caused by fake accounts. Hope to get the issue resolved soon. Thanks for the understanding! @TwitterIndia pic.twitter.com/SiaKagbpir