``என்னது 'வடசென்னை'ல ராஜனா நடிச்சது அமீரா?'' - அனுராக் காஷ்யப்

பாலிவுட் படங்களில் எதார்த்தமிக்கப் படங்களை எடுக்கக்கூடியவர் இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப். தமிழ்ப் படங்கள் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்ட பாலிவுட் இயக்குநரும் நடிகருமான அனுராக். சமீபத்தில் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ், அமீர், ஆண்ட்ரியா, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற 'வடசென்னை' படத்தைப் பாராட்டி தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

``நான் பார்த்திலேயே அருமையான ஒரிஜனலான கேங்ஸ்டர் படம் இது. வெற்றிமாறன் ஒரு பிரமாதமான ஃபிலிம் மேக்கர்" என்று வெற்றிமாறனைப் பாராட்டியவர், தன்னுடைய அடுத்த ட்வீட்டில், ``ஆண்ட்ரியா, சமுத்திரக்கனி, தனுஷ் ஆகியோர் நன்றாக நடித்திருந்தார்கள். செந்தில், ராஜன், பத்மா கேரக்டரில் நடித்த நடிகர்களும் அருமையாக நடித்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, கண்ணன் கேரக்டரில் நடித்த நடிகர், தனுஷுக்காக தன் அப்பாவிடம் பேசும் காட்சிகள் பிரமாதம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக ராஜன் கேரக்டரில் நடித்தது `பருத்திவீரன்' படத்தை இயக்கிய அமீர் சுல்தான் என்று கூற `` என்னது அது அமீர் சுல்தானா?" என்று ஆச்சர்யத்துடன் கேட்டுள்ளார் அனுராக்.

#andreajeremiah #Samuthirakani @dhanushkraja and the actors who played Senthil, rajan and padma .. just so brilliant #vadachennai . And that actor who plays the brother Kannan , in the scene where he stands up for Anbu against his father .. so much to talk about