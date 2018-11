எம்.ஐ.டி மாணவர்களுக்கு அஜித் மீண்டும் `ட்ரோன்' பயிற்சி - வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

சென்னையில் உள்ள எம்.ஐ.டி கல்லூரியில் ஆளில்லா விமானத்தை இயக்கும் நடிகர் அஜித்தின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

நடிகர் அஜித் நடிப்பைத் தாண்டி புகைப்படக் கலை, பைக் ரேஸ், கார் ரேஸ் போன்றவற்றில் கைதேர்ந்தவர். `விவேகம்’ படப்படிப்பின்போது அஜித் ஆளில்லா விமானத்தை ரிமோட் மூலம் இயக்கும் வீடியோ வைரலானது. தற்போது ஆளில்லா விமானங்கள் இயக்குவதிலும் அவர் வல்லுநர் என்பதை நிரூபித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் எம்.ஐ.டி கேம்பஸில் பயிலும் ஏரோநாட்டிகல் மாணவர்கள் ஆளில்லா விமானங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய தக்‌ஷா என்னும் குழுவை உருவாக்கினர். இந்தக் குழுவுக்கு நடிகர் அஜித் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டார். ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த `Medical Express 2018 UAV Challenge’ போட்டியில் அஜித் வழிநடத்திய தக்‌ஷா அணிக்கு சர்வதேசப் போட்டியில் 2-வது இடம் கிடைத்தது. இதை அவரின் ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

இந்நிலையில் இதே தக்‌ஷா குழுவின் அடுத்த ட்ரோன் தொடர்பான திட்டத்துக்காக எம்.ஐ.டி கல்லூரிக்கு வந்துள்ளார் அஜித். அப்போது அந்த மைதானத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நடுவே இருக்கும் அஜித் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவர் ட்ரோனை இயக்கும் புகைப்படங்கள் போன்றவை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. அஜித்தின் அடுத்த ப்ராஜக்டை அவரின் ரசிகர்கள் மீண்டும் கொண்டாட தொடங்கிவிட்டனர்.

