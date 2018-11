பிரபல படத் தயாரிப்பு நிறுவனமான டிஸ்னியின் தயாரிப்பில், கடந்த 1994 -ம் ஆண்டு வந்த கார்ட்டூன் திரைப்படம், `தி லயன் கிங்’.

காட்டில் உள்ள மிருகங்களின் வாழ்க்கையை கார்ட்டூனாகக் கொண்டு வெளிவந்த இத்திரைப்படம் பெரும் வரவேற்பு பெற்றது. இந்தப் படத்தில்தான்,பிரபலமான கதாபாத்திரங்களான டிமோன் அண்ட் பும்பா அறிமுகமானது. இந்தக் காட்டுப்பூனை மற்றும் காட்டுப்பன்றியின் 'ஹக்குன மட்டாடா'வாழ்க்கைத் ததுத்துவ வாக்கியம் இன்றும் பலர் பயன்படுத்தும் முக்கிய வாக்கியமாகவே இருக்கிறது.

இந்தப் படத்தின் இசைக்காக, ஹன்ஸ் சிம்மர்க்கு ஆஸ்கார் கிடைத்தது. ராப் மின்கோஃப், ரோஜர் அலெர்ஸ் ஆகியோர் இணைந்து இயக்கிய இந்தத் திரைப்படம், தற்போது அனிமேஷனில் தயாராகியுள்ளது. டிஸ்னி நிறுவனமே இந்தப் படத்தையும் தயாரிக்க ,`ஜங்கிள் புக்' இயக்குநர் ஜான் ஃபேவ்ரோ இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தின் டீஸர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. கார்ட்டூன் படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அப்படியே அனிமேஷனில் கொண்டுவந்து அசத்தியிருக்கிறது படக்குழு. இந்த இரண்டு காட்சிகளையும் ஒப்பிட்டு, ரசிகர்கள் படத்தை ட்விட்டரில் வைரலாக்கிவருகின்றனர்.

Here's a side-by-side of 'The Lion King' trailer with the same scenes from the 1994 original movie. #TheLionKing pic.twitter.com/nHpKHWDzPJ