`பூஜை போட்டாச்சு; அசத்தல் இசையமைப்பாளர்!’ - இது அஜித்59 ஆரம்பம்! #Ajith59

அஜித் நடிக்கும் 59-வது படத்தின் பூஜை இன்று நடத்தப்பட்டது. இதில் மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. மேலும், படத்தின் இசையமைப்பாளர் யார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.



`வீரம்’, `வேதாளம்’, `விவேகம்’ தற்போது `விஸ்வாசம்’ என சிறுத்தை சிவாவுடன் கூட்டணி அமைத்த நடிகர் அஜித் தற்போது சிவாவுக்கு ஒரு ப்ரேக் கொடுத்துள்ளார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே உருவாகிவரும் விஸ்வாசம் திரைப்படம் வருகின்ற பொங்கலுக்கு திரைக்கு வருவது உறுதியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் அஜித் நடிக்கும் 59 திரைப்படத்தின் பூஜை நடத்தப்பட்டுள்ளது. தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தை இயக்கிய வினோத் இந்தப் படத்தை இயக்குகிறார். ஸ்ரீதேவியின் கணவர் போனி கபூர் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்கிறார். பிங்க் படத்தின் ரீமேக் எனக் கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், அண்மையில் அந்தப் படத்தின் எழுத்தாளர் சூஜித் சிர்கார் படம் ரீமேக் ஆவது உண்மை என்று உறுதி செய்தார். மேலும், திரைக்கதையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே படப்பூஜை தொடர்பான புகைப்படங்களை இயக்குநர் வினோத் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். இதில் மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து ரசிகர்கள் ட்விட்டரில், ``நடிகை ஸ்ரீதேவி மறைவின் பொழுது இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்க முடியாத அஜித், அவருக்கான மரியாதை செலுத்திய பிறகே, அடுத்தபடத்தைத் தொடங்குவேன் எனக் கூறினார். அதன்படி கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றியுள்ளார்” எனப் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது ஒருபுறமிருக்க இந்தப் படத்துக்கு யார் இசையமைக்கிறார் என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்நிலையில், யுவன் ஷங்கர் ராஜா தனது ட்விட்டரில், `நீண்ட நாள்கள் கழித்து அஜித் 59-ல் இணைவதில் மகிழ்ச்சி” எனப் பதிவிட்டுள்ளார். இது ரசிகர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. `மங்காத்தா’, `ஆரம்பம்’ படங்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் அஜித்துடன் இணைகிறார் யுவன்.

Happy to be associated on this one after so many years :) #Thala59