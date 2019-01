காலில் விழுந்த ரசிகர்; அதிர்ச்சியடைந்த கார்த்திக் சுப்புராஜ் - நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

பேட்ட திரைப்படம் குறித்து ரசிகர் ஒருவர் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார். படம் குறித்து தனது மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கும் வகையில் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் காலில் விழுந்து நன்றி தெரிவித்தார்.



இந்த பொங்கல் ரஜினி- அஜித் ரசிகர்களுக்கு இனிப்பான பொங்கலாக உருவெடுத்துள்ளது. ஒருபுறம் விஸ்வாசம், இன்னொரு புறம் `பேட்ட’ யாக களைகட்டுகிறது. திரையரங்குகள் ரசிகர்கள் கூட்டத்தால் அலைமோதுகின்றன. இயக்குநர்கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த பேட்ட திரைப்படம் குறித்து ரசிகர்கள் `நீண்ட நாள்களுக்குப்பிறகு இளமை துள்ளும் ரஜினியை’ திரையில்பார்த்து விட்டதாக கூறி சிலாகித்து மகிழ்கின்றனர். பல்வேறு திரையுலகினரும் படம் குறித்து பாராட்டி வருகின்றனர். பேட்ட திரைப்படம் குறித்து ரஜினி அண்மையில் அளித்த பேட்டியில், `ரசிகர்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் மகிழ்ச்சி. அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவே நம் வேலை. எல்லா புகழும் கார்த்திக் சுப்புராஜூக்குத் தான் சொந்தம்’ என்று கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.

ரஜினி ரசிகர் ஒருவர் படத்தை எடுத்தது போலத்தான், கார்த்திக் சுப்புராஜ் படத்தை இயக்கியுள்ளார் என விமர்சனைங்கள் தெறித்தன. மேலும் படத்தின் வரவேற்பு குறித்து அறிந்துகொள்ளத் திரையரங்குகளுக்கு நேரில் சென்று ரசிகர்களின் உற்சாகத்தைக் கண்டு களித்து வருகிறார் கார்த்திக் சுப்புராஜ். அந்த வகையில் சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள வெற்றி திரையரங்க்கு வந்த கார்த்திக் சுப்புராஜை ரசிகர்கள் சூழ்ந்துகொண்டு நன்றி தெரிவித்தனர். வெற்றி திரையரங்கின் உரிமையாளர் ராகேஷ் கார்த்திக் சுப்புராஜை வரவேற்றார்.

அப்போது திடீரென யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் 55 வயது ரசிகர் ஒருவர் கார்த்திக் சுப்புராஜின் காலில் விழுந்தார். இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத இயக்குநர் அவரை கைதூக்கி எழப்பிவிட்டு, `என்ன அண்ண இப்படியெல்லாம்’ என்றார் கூறினார். இதையடுத்து அந்த ரசிகர், `என் தலைவனை நீ திருப்பி கொடுத்திட்டியே’ என்று நெகிழ்ந்தபடி நன்றி தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்வை திரையரங்க உரிமையாளர் ராகேஷ் தனது ட்விட்டர்பகத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

While @karthiksubbaraj was walking back in #Vettri lobby, a 55yr old man ran to him and fell on his feet. KS with a shock pulled him up “Enna Anna Ippadillam”. That man hugged KS and said “En Thalaivane nee thirumba kuduthittiye”#goosebumps #Petta #GetRajinified #Thalaivar