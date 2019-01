`இது ஷில்பா டூயட்..!’ - விஜய் சேதுபதியின் டிக் டாக் வீடியோ #SuperDeluxe

விஜய் சேதுபதி ஃபேன்ஸுக்கு இன்று தொடர்ச்சியாக இன்ப அதிர்ச்சியாகக் கொட்டுகிறது. விசே-யின் பிறந்த நாளுக்கு கிஃப்ட்டாக சைரா நரசிம்மரெட்டி போஸ்டர் ஒன்றைப் படக்குழு வெளியிட்டது. சைரா நரசிம்மரெட்டி படத்தில் விஜய் சேதுபதியின் பெயர் ராஜபாண்டி. இன்று வெளியான போஸ்டரில் கையில் வாளுடன் கம்பீரமாக இருந்தார்.

அடுத்த சர்ப்ரைஸாக `சூப்பர் டீலக்ஸ்’ படப்பிடிப்பில் விசே செய்த சேட்டை வீடியோ ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது. ‘ஆரண்யக் காண்டம்’ படத்தை இயக்கிய தியாகராஜன் குமாரராஜா தற்போது சூப்பர் டீலக்ஸ் என்னும் படத்தை இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி திருநங்கையாக நடித்துள்ளார். படத்தில் அவரது பெயர் ஷில்பா. மேலும், இந்தப் படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில், சமந்தா, ரம்யா கிருஷ்ணன், காயத்ரி, மிஷ்கின் உட்பட நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளது. விஜய் சேதுபதியின் பிறந்தநாளான இன்று ஷில்பாவாக விஜய் சேதுபதி டூயட் பாடலுக்கு டான்ஸ் ஆடும் டிக்டாக் வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

Happy Birthday to the Dynamic our Most Favorite @VijaySethuOffl!

Here’s a sweet surprise from #Shilpa...

Click on the link to go to tiktok and 'duet' with Shilpa!

Share it with #DuetWithShilpa.

Let the celebrations begin #HBDVijaySethupathi



Link: https://t.co/rGzMKZvj5J pic.twitter.com/QdolDQga3d