`காதல் நம்மைச் சுற்றி எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது!'- அனிஷா ரெட்டி | anisha reddy instagram post on valentines day

`காதல் நம்மைச் சுற்றி எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது!'- அனிஷா ரெட்டி

நடிகர் விஷாலுக்கும், தெலுகு நடிகை அனிஷா ரெட்டிக்கும் காதல் எனச் சில நாள்களுக்கு முன்பு கிசுகிசு பரவியது. அதற்குப் பிறகு, ``புதிய வாழ்க்கைக்குள் கால் பதிக்கிறேன். என்னோடு பயணிக்க, என் காதலை நான் சந்தித்துவிட்டேன். இவருக்குக்காகதான் என் வாழ்க்கை முழுவதும் காத்துக்கொண்டிருந்தேன்’’ என இன்ஸ்டாகிராமில் அனிஷா ரெட்டிப் பதிவிட்டு தங்கள் காதலை உறுதிப்படுத்தியிருந்தார்.

காதலர் தினமான நேற்று ஆர்யாவும், சாயிஷாவும் திருமணம் செய்யப் போவதாக ட்விட்டரில் அதிகாரபூர்வமாக தங்களின் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தனர். அதைப்போல இந்த வருடம் திருமணம் செய்யவிருக்கும் விஷாலின் வருங்கால மனைவி அனிஷா ரெட்டியும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் காதல் பற்றி விளக்கமாகப் பதிவிட்டிருந்தார். கூடவே, விஷாலும், அவரும் நெருக்கமாக உள்ள படத்தையும் வெளியிட்டு காதலர் தின வாழ்த்துச் செய்தியைப் பதிந்திருந்தார்.



அந்த வாழ்த்துச் செய்தியில், ``காதல் ஒரு அழகான விஷயம். அது நம்மைச் சுற்றி எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது..' என ஆரம்பித்து, 'Fight for a better today, not tomorrow. Fight by being, not by doing, with LOVE, not anger. என்பது வரை காதலை பற்றிய மிகப்பெரிய பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். இந்தப் பதிவுக்கு, அனிஷா ரெட்டியின் ஃபாலோயர்கள் பலர் பாராட்டியதோடு, விஷாலுக்கும், அனிஷாவுக்கு திருமண வாழ்த்துச் செய்தியையும் பகிர்ந்துள்ளனர்.

நேற்று இந்த இரண்டு விஷயங்கள்தான் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானவை. நடிகர் சங்க கட்டடத்தைக் கட்டி முடித்தப் பிறகே திருமணம் செய்வேன் எனச் சொல்லி வந்த நிலையில், இந்தத் திருமணம் உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் விஷால், அனிஷா ரெட்டி திருமணம் நடக்கவிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வருடம் தமிழ் சினிமாவின் இரண்டு பிரபலங்களின் திருமணங்கள் முடிவாகியிருக்கிறது. தற்போது விஷால் `அயோக்யா' படத்தில் பிஸியாக இருக்கிறார்.

சமீபத்தில், `இளையராஜா 75' என்கிற மாபெரும் நிகழ்ச்சியை விஷால் நடத்தி முடித்திருக்கிறார். அதைப் பலரும் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதால் சந்தோஷத்தில் இருக்கும் விஷாலுக்கு, அனிஷாவின் காதலும் கிடைத்திருக்கிறது.