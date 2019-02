புலியுடன் ஒரு புரொமோஷன் அனிருத்தின் புது அட்வென்சர்! | anirudh's promotion song with tiger

தமிழ் சினிமாவில் புதுமைகளோடு வலம்வரும் நபர்களில் ஒருவர் அனிருத். 'பேட்ட' படத்தின் பாடல்கள் பட்டிதொட்டியெங்கும் ஒலித்தன. வெர்ட்டிக்கல் வீடியோ, பாப் ஆல்பம் கொலாப்ரேஷன் என சினிமா அல்லாத இண்டிபென்டண்ட் இசைக்கும் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் உலகைச் சுற்றி பல வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார். தற்போது, 'இந்தியன்-2', 'ஜெர்ஸி' ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்துவருகிறார். அதுமட்டுமில்லாமல், ரஜினி, ஏ.ஆர். முருகதாஸ் படத்தில் இசையமைக்கும் வாய்ப்பையும் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது, தனது நண்பர் ஹரிஷ் ராம் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் பெயரிடப்படாத படத்தில், இசையமைப்பாளர்களும் நண்பர்களுமான விவேக்-மெர்வினுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறார்.

இதற்கிடையில், சோனி நிறுவனம் அனிருத்துடன் ஒரு புதிய காம்போ என ஒரு வீடியோவை வைராலாக்கிவருகிறது. இதுகுறித்து தகவல்கள் சேகரித்தபோது, புதுமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் ராம் இயக்கும் புதிய படத்திற்கான புரொமோஷன் பாடல் சம்பந்தமான வீடியோ அறிவிப்புதான் அதுவென்றும், அந்தப் பாடலுக்கு அனிருத் இசையமைத்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

