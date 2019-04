ஹீரோயினுக்கு விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிறந்தநாள் சர்ப்ரைஸ்! | vijay devarakonda's gift to rashmika mandanna for her birthday

ஹீரோயினுக்கு விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிறந்தநாள் சர்ப்ரைஸ்!

'சலோ' படத்தின்மூலம் தெலுங்கில் அறிமுகமானவர் கன்னட நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா. இவர், விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு ஜோடியாக நடித்த 'கீதா கோவிந்தம்' படம், இவரை மக்கள் மத்தியில் பாப்புலராக்கியது.

குறிப்பாக, அந்தப் படத்தில் வரும் 'இன்கேம் இன்கேம்' பாடல் மூலம் இளைஞர்களின் மனத்தில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளார். இந்த ஹிட் காம்போ, 'டியர் காம்ரேட்' எனும் படத்தில் மீண்டும் இணைந்து நடித்துள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான இப்படத்தின் டிரெய்லருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. இன்று, ராஷ்மிகா மந்தனாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவருக்கு வாழத்து சொன்ன விஜய் தேவரகொண்டா, ஒரு வீடியோ மீமை ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில், 'டியர் காம்ரேட்' பட டிரெய்லரில் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்குப் பதிலாக வேறொரு பையன் ராஷ்மிகாவுக்கு முத்தம் கொடுப்பது போல காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதைத் தொடர்ந்து, " We were just kidding, don't be upset with us. You are the joy of our set, you make us tear up with your performance and smile through the day" என்றவர், இந்தப் படத்தின் முதல் பாடல் ரிலீஸ் பற்றிய அப்டேட்டையும் தெரிவித்திருந்தார்.