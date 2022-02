“வாலு விக்ரம்... சின்சியர் துருவ்!”

எந்தப் படமாவது மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்குறது உண்டா?

“எப்போதும் வருத்தப்பட்டது இல்ல. If it's yours it will return to you. and if it doesn't its not your's. `மகான்' படத்துல வர்ற டயலாக்ஸ் மாதிரி. எனக்கானது எனக்குக் கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப திருப்தியா நடிச்சிருக்கேன். மன அமைதியோட இருக்கேன்.”

பல வருஷங்களுக்குப் பிறகு மாதவன்கூட சேர்ந்து நடிக்கும் `ராக்கெட்ரி' படம்?

`` `கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்' படத்துக்குப் பிறகு சேர்ந்து நடிக்குறேன். `விக்ரம் வேதா' நேரத்துல மாதவனைப் பார்த்தேன். அதுக்கு அப்புறம் ஒருநாள் மாதவன் கிட்ட இருந்து போன் வந்தது. இவரோட டைரக்‌ஷன்ல நடிச்சது சந்தோஷமா இருந்தது. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தார். ரொம்ப கிளியரா இருந்தார். திரைக்கதையை நல்லா வடிவமைச்சிருக்கார் மாதவன். முழுப்படமும் முடிச்சாச்சு. இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகும். VFX வேலைகள் நடந்துகிட்டிருக்கு”

அதே புன்னகை... அதே உற்சாகம்... அதே சிம்ரன்!