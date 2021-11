OTT கார்னர்

Just beyond - series

டீனேஜர்களைச் சுற்றி நடக்கும் சின்னச் சின்னக் கதைகளைச் சொல்லி அசத்துகிறது ஹாட்ஸ்டாரில் வெளிவந்திருக்கும் Just beyond தொடர். R.L.Stine எழுதிய Just beyond சிறுகதைகளை மையப்படுத்தி இந்த 8 காமெடி ஹாரர் குறும்படங்கள் இயக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு இளம் போராளியை மூளைச் சலவை செய்ய முடிவு செய்கிறது முதல் கதை. எட்டில் We’ve Got Spirits, Yes We Do செம காமெடி ரகம், The Treehouse சின்ன சர்ப்ரைஸ் என ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதம். டீன் சிறுவர்கள் பார்க்க வேண்டிய ஜாலியான ஹாரர் கதைகள் இவை.