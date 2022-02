Published: 10 Feb 2022 5 PM Updated: 10 Feb 2022 5 PM `பிரேம்ஜி கூட கல்யாணமா?' - வதந்தி குறித்து பாடகி வினைதாவின் பதில் இதுதான்! ஆர்.வைதேகி

News Vinaita ( Instagram Photo )

Share













``And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms" என்ற வரிகளுடன் அந்தப் படத்தை சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்திருந்தார் வினைதா. இரண்டையும் பொருத்திப் பார்த்து, இவர்களது காதல் உறுதிதான் என்ற செய்தி பரவியது.