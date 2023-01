Published: 07 Jan 2023 11 AM Updated: 07 Jan 2023 11 AM பெங்களூரின் முதல் ‘Director’s Cut’ தியேட்டருக்கு ஸ்பாட் விசிட் - இதில் அப்படியென்ன சிறப்புகள்? ச.பிரசாந்த்

இதுதான் தென் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் ‘Director’s Cut’ தியேட்டர். இந்த ஒரு தியேட்டரில், The Lounge, The Gallery, The Grove, The Library மற்றும் The Venetian என்ற ஐந்து திரையரங்குகள் உள்ளன.