``8 வழிச்சாலையும்...எண்ணூரில் அதானியும்..!” - என்ன தொடர்பு?

`சே லத்திலிருந்து சென்னைக்கு 277.3 கிலோ மீட்டர் தூர பசுமை வழிச்சாலையில் மூன்று மணி நேரத்தில் அதிவிரைவாகச் சென்று என்ன செய்யப்போகிறோம்?' என்று மக்கள் கேள்வி எழுப்பிக்கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில்தான், அதானி குழுமம் தனது ட்விட்டர் வலைதளத்தில் தங்களது பெருமைமிகு அடுத்தகட்ட நகர்வு தொடர்பான தகவல் ஒன்றைப் பகிர்ந்திருந்தது.

Adani Ports is proud to announce the acquisition of Kattupalli Port in Tamil Nadu – India’s new gateway for EXIM trade in southern India. We are committed to make Kattupalli one of the largest ports in the region with capacity building of 40 MMT over 3 years.