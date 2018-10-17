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வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 12:12 (17/10/2018)

கடைசி தொடர்பு:12:12 (17/10/2018)

`கேரளாவுக்கு கை கொடுத்தோம்!' - விகடன் வாசகர்களுக்கு நன்றி

விகடன் டீம் விகடன் டீம்

விகடன் வாசகர்கள் மற்றும் விகடன் அலுவலக நிதி, ஊழியர்கள் வழங்கிய நிவாரண நிதி என 41 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 393 ரூபாய்க்கான காசோலையை, 3.10.2018 அன்று கேரள தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் பினராயி விஜயனிடம் நேரில் வழங்கினோம். அதுகுறித்த அறிவிப்பை கடந்த அக்டோபர் 17 தேதியில் வெளியான ஆனந்த விகடன் இதழில் வெளியிட்டிருந்தோம். மேலும் நன்கொடை வழங்கிய அன்பர்களின் பட்டியலையும் இதனுடன் இணைத்திருக்கிறோம்.

கேரளாவுக்கு கைகொடுத்தோம்

மேலும் சில அன்பர்கள் நேரடியாக வங்கியில் பணம் மற்றும் காசோலை செலுத்தியுள்ளனர் அவர்கள் குறித்த விவரங்களை, info@vasancharitabletrust.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பினால் இந்தப் பட்டியலில் இணைத்து விடுவோம். பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டிருந்தாலோ அல்லது ரசீது இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றாலோ மேலே குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்புகொள்ளலாம்.

நன்றி!

Anandaraj.P

2,000

Kumaran.S

25,000

Vasanthenian

1525.21

Karthick.V

506

Chokka Linga Senthil Arumugam

2000

Mahalingam

10000

Kumaresan Rasakumar

1000

Kamal Or

5000

Raghavendra

1000

Keerthana

1500

Nandakumar G

5000

Shanmugavel Saravanamurugan

1000

Sridevi

500

Hanumantha Krishnan

5000

Aisha Beevi

3000

Pattabiraman

500

Dharmadurai Kanagaraj

2000

Salaimathi Mamani

1000

V.Gowthaman

2000

Nivedhaa Mohan

2300

Ashok

250

A Malathi/ R Adithan

2000

Amala Sebasthin

10000

Mary Febiola

30,000

Dr.V.V.Varadarajan

2000

Dr.A.A.P.Arunachalam

10001

N.Deivanai

5001

S.Gurumurthi

25000

Guhan Electrical And Pipes

5000

Dr.R.Sivashanmugam

1000

G.Jagadeesh

500

J.Pichai

2001

Anbazhagan Palanisamy

5000

Perumal Kanthan

10000

Senguttavan

200

Rathakrishnan

25000

P.Ramasmy

5000

Srinivasan Murali

5000

Muthukumar Rajendran

2501

Kalyani Narayanan

500

S.Balachandran

1000

S.Divyaa

2000

Vasanthi Balakrishnan

5000

Thirugnanam

3000

Thirumalai

5000

Barani

2000

Athinarayanan

500

Dandapani

3000

Rathnakumar

5000

Balakrishnan

3000

Miss Srinidhi

500

Asian Spices

20000

Sgs International Agency

5000

Sasikumar

1000

Nivedha Mohan

500

Ramesh Rajendran, Sridevi Jagadeesan

10,000

Gandhi Rajagopal

25000

Krishnan Kannan

25000

Sivarajan T V

5000

Arun Kumar Dayalan

2000

Rajendran K

5000

M.Karunakaran

1000

Sridhar Palaniappan

10000

Sundararajan

1000

Maleeswari

2000

Shankar

1000

K.Ganesan

1000

Rajesh Ananth

5000

Pallavan Grama Bank

1000

V.Chinna Thambi

5000

K.G.Vinodhan And Dr.Ga.Kannan

10000

M/S.Revathi And Son

1000

N.Ramachandran

1000

N.Sambathkumar

2000

N.Dhanagopal

2000

M.V.Paramanandam

1000

Dr.R.N.Ramamurthy

10100

R.S.Nivedha

1500

M.S.Padmanaban

2500

Dr.V.Veeraiyan

10000

M/S Ingaran Electrical Controls P Ltd

10000

S.Daniel

10000

G.Subba Rao

1000

D.Venba

10000

Sriram Vaidheeswaran

10000

S.Ramakrishnan

10000

B.Subramaniam

5000

R.Jayaraman

5000

M.Jayachandran

2000

P.A.Ramaswamy

100

M.Sbastin

3000

V.Muniandy

3000

Thyagaturugam Tamil Sangam

5000

Mohan Prasath

5000

Vinoth Rajendran

1000

Suresh Kumar

1111

Govindaraj Chettiar Vijaylakshmi

10000

Karunakaran

1000

Narasimman

3000

Shankarraj S. Reddier

2000

Muthurathinasabapathi

10000

Gautam Raghavan

10000

Kartheeswaran

1000

Aranganathan

3000

Sowmiyaa

2000

Manoj Venkat

4000

R.T.Seethapathi

1000

Subramani

200

C.Vijyaram

1000

N.Arunachalam

5000

Sugumar.E

2000

Kannappa

1000

S.Sujatha

5000

A.Rajan

2000

Revathi Ganeshkumar

5000

A.Subramaniam

7000

S.Arulpragasam

5000

S.Umarani

2000

R.Krishnamurthy

7500

Murugesan S

1000

S.Makkal Anban

1000

A.Rajamanickam

5000

J.Kodeeswaran

2500

K Gopalkrishnan

2000

M.Kamini Devi

10001

Hamsaveni Natarajan

5000

K.Subramanian

10000

Saraswathi V T

4000

T.Sankaramoorthy

3000

S.Sekar

5000

A.K.Mathiyalagan

5000

Rajagopaln

5000

R.S.Krishnamoorthy

3000

K.Arunachalam

2000

S Sivaraj

5000

R.Thirumalai

1000

P.Kamanathan

2000

Raghunathaseshathri S

10000

A.P.Mathivanan

2000

S.Kannan

1000

Venkatasamy P

10000

A.Srinivasan

3000

Namsivayam C

5000

Angammal M

1000

Savithri .G

10000

N.Nagaraj

5000

Anantha Krishnan

5000

Vinoth

1000

N.Siva Kumari

50000

Pragash

5000

Balasundaram

600

Prasad Gopal

3000

Anbarasu Subramaniam

5000

Rajeshwari Communication Center

5000

P.Muthuvelraman

3000

Regina Vikraman

10000

S.Ramachandran

10000

G.Thangaraj

2000

Kandavel And K.Janci Rani

10000

Venu Kumar

1000

M.Ramamurthi

2000

L.J.Nandakumar

2000

C.J.Subramaniam

2000

Muthuswamy

10000

S.Balachandran And B.Rajeshwari

4000

M/S.Naveen Memorial Trust

50000

C.Soundarajan

2500

M.Ponnambalam

10000

Ajmal Basha

10000

R.Govindarajan

10000

Geetha Ramasubramaniam

10395

Mannivanna Murgan

3000

Suguna K

2000

Rajan

2500

Ravindran Manickavasagam

500

Priyanka N

500

Suresh

500

Muthukumaraperumal Srinivasan

5000

Gopalakrishnan T

5000

Venkateswaran

5000

A George Ferenando

1000

Kazhukundra Thamizh Sangam

200

Ankusamy

1000

S.Ramamoorthy

2000

Chandra Ponmoni

5000

V.Ananth

1000

Mrs,Subramaniyan Aiaah Iyer Lakshmi

2000

D.Velmurugan

5000

P.Kesava Reddy

2000

L.Vasantha

1000

R.R.Chandran

10000

S.Jaganathan

5000

N.Dhanavelu

1000

R.Shantha

2000

Ramamoorthy.N

1001

C.Eswaramoorthy

1000

S.Krishnaswamy

1000

N.Velayudhan

2000

N.Kunjithapatham

1000

Subramanian Muthuswamy

5000

Thyagarajan Avl,

2000

G.Baskaran

5000

Raja

1000

Elanchelian

4000

C.C.Vijayalakshmi

5000

N.Nachiappan

10001

C.Shakthivelu

2000

P.Velumani

2000

G.Mariappan

1000

S.Rukumani

200

P.Surendiran

2000

P.Sivasankari

1000

K.Manikandan

501

A.P.Kanagavel

101

K.Saravana Venkatesh

501

Michael Partheepa Swatathara Raj

5000

J.Udayakumar

1600

M.Kandasamy Mudaliar

500

M/S.Karthikeyan Textile

5001

P.Sampath Kumar,

10000

M/S.Quality Radio House

5000

Malarvizhi Anbazhagan

5000

M.Sridharan

1001

K.Chokkalingam

1000

Ramasubramanian

5000

Senthil Murugan

500

Rajaram

1000

Srinivasan

1001

Palanikumar Veerchamy

5000

Narayandoss

1000

Kalaiyarasan Meikandamurthy

500

Dr.Kesavanth Balakrishnan

10000

A.Paneer Selvam

5000

R.Ramalingam

2000

A.Umapathy

5000

M/S.Fyaz Leathers

5000

S.Kandakumar

2000

A.Selvakumar

1600

T.K.Nagalakshmi

35000

Nilayur M.Mahalakshmi

10000

M.Sulaigal

1000

S.Govindarajan

2000

G.Vasudevan

2000

M.Dhanarani

2000

Dr.S.Somasundaram

1001

Latha Venkatakrishnan.N

2000

C.Sudhagar

2000

Ranjani.S

1000

V.Chellappa

5000

Saravanamuthu.D, Hosur

10000

Veerasekar

2000

Senthil Kumaran.S

1001

S.Murugan

1000

M.Chandran

10000

Dr.K.Lavanya

10000

S.V.Padmanabhan

20000

Er.T.R.Subramanian

5000

K.N.Rajamani

2000

Dr.S.Anbazhgan

5000

Gomathi Jeyapriya

2000

S.Nagendran

5000

Dr.T.Manoharan

5001

D.Govindarajulu

5001

K.Subramanian

10000

T.Dakshayani

10000

V.Karthikeyan

10000

V.Subashree

5000

K.P.Shanmuganathan

25000

G.Padmanaban

5000

Rtn.Phf.Dr.Sp.Palaniappan

10000

K.Mani

500

G.Neelakandan

501

Kandasamy

5000

P.Ravichandran

2000

S.R.Elanchelian

2000

P.Krishnamoorthy

5000

A.V.Ahila

2000

N.Kuppusamy

500

P.Natarajan

2000

L.Venkatesan

5000

P.Elango

5000

A.Somasundaram

2000

V.Namasivayam

1000

S.Nsenthil Kumar

1006

R.K.Ramachandran

10000

S.Jayalakshmi

500

S.Govindharaj

5000

K.Shanmugasundaram

2500

R.Kannan

5000

A.Ravichandran

1000

Dr.R.Selvaraj

1000

C.Sankar Rao

1000

K.Vasudevan

3000

Dr.G.Durairaj

5000

R.Jeevanandham

3000

Johendran.R

5000

K.V.Venkatakrishnan

1001

M/S.G.V.Foundation

5000

N.Dharmalingam

5000

K.Senthamarai Kannan

5000

G.Mangayarkarasi

2500

S.Sethuraman

5000

R.Thyagarajan

10000

T.Shyamsundar

3500

C.Prabakaran

2500

H.Gopalakrishnan

1000

K.Subbaraman

1000

M.Rathinam

1000

C.Raman

1000

I.Shakul Hameed

2000

Sheeri Jan. A

4000

P.Sankaranarayanan

5000

R.Vinayakam

1000

R.Vasantha

20000

C.Renuka

2000

Sekar.G

2000

K.Ramadoss

1000

D.Ananth

100

N.Elango

1000

Ananthalakshmi

1000

S.Swaminathan

1000

P.Chandramohan

1000

S.Venugopal

1000

Vimala.V

1000

V.Venugopalan

250

R.Ponnuchamy

500

N.Shanmugam

1000

M/S.Vijay Tenu Vilas

1000

Kodiambal

10000

M.Sankar

501

V.Valarmathi

10000

A.Nirmala

5000

T.Vathsala

18000

M.Krishnasamy

5000

M.Meenal

500

B.Narayanaswamy

1000

R.Vijayakumari

1000

V.Rajamanoharan

1500

S.V.Sethu Madhavan

500

G.R.Karuppasamy

2000

Dr.M.Eswaran

5000

V.Harikrishnan

1000

M.Devarajan

2000

V.P.Subramanian

5000

T.R.Shankar And S.Kavere

659

V.Ravikumar

1000

S.Jayakumar

1000

P.Manickvasagam

4000

N.Kuppurao

1000

B.Jamuna

3001

R.Balakrishnan And B.Lakshmi

5000

Ashok Kumar J

2000

Giridharan Kulandai Vadivelu

10000

P.Palani

2000

Megala N

3000

Nagarjan Mani

5000

Nelson I

5000

Uma Maheswari

2000

Madhu Arts

5000

Mohanasundaram C B

2000

Santhanalakshmi

3000

Sundarajan

2000

Soundararajan P

5000

Shanmuga Kamara

2500

Ravindran

5000

Devasenapathy

2000

Arun Stationeries

10000

Subbulakshmi Agencies

10000

Hemamalini

300

Tharik Ahmed

500

Bharath Engineering, 91' Alumni

75000

N.Suresh Kumar

5000

Rajaram Ramanathan

10000

P.V.Lakshmannnan

1000

Jeyanthi

300

Shanmuga Sundaram

101

Shakthi Sivam

103

Subramanian V

20000

Alagappan

500

Sumathi Selvam

101

R.Baskaran

1000

M.Baby Saroja

2000

Karpaga Sundari

1000

Baskaran Senpagavalli

3500

Baskaran

200

M/S.Thanigai Medicals

5000

S.Jacob Devakumar

10000

S.Gopalan

2000

S.Meenakshi

10000

Saroja Sambandam

10000

R.Ponnsami

500

A.Devarajulu

2000

Parthasarathy

1000

Malarvizhi

1000

T.Venkatramanan

2500

S A Kaliyaperumal

950

Dr.T.Jeyaseelan

5000

S.Sankaranarayanan

1000

Soumya.K

8500

Murali P

2500

Ravichandran.R

10000

Sundararajan.V

2000

Prof.P.Paulraj

3100

M/S.Vikrala Charitable Trust

10000

S.Rajalingam

10000

A.Sakunthala

10000

A.Ganesan

10000

D.Krishnan

1500

Dr.V.Seetharaman

1000

M/S.Inaivom Orumurai Foundation

5000

A.K.Sathyanarayanan

1000

S.Devasena

500

Dr.K.Loganathan

10000

G.Gandhi Swaminathan

2000

N.R.Ranganathan

10000

V.N.Sathyanarayana Rao

2000

Family Maintanence

3000

A.Sundarraj

5000

S.Subramanian

2000

G.T.Ramesh

5000

R.Chandra Sekar

5000

R.Mathesh

7000

K.Murugan

800

R.S.Anbu Ilango

10000

R.Murugadoss

1000

T.K.Ponnambalam

1000

R.Sudharshan

5000

Zahir Hussain

10000

Karthik Kumar

5000

M/S.Moolchand Jain And Others

8000

K.Sargunam

1000

S.Chandran

500

C.Chitra

500

C.Ayshwarya

500

R.Vijayalakshmi

500

M.S.Palanisamy

3000

J.Sumithra Bhanu

10000

S.Sundaram

5000

Tpt IMPS Refference No 50100216423421

10,000

Padhmavathy R

500

Eswar

1500

Sridhar Chandrasekar

20,000

Senthamarai V Sakunthala

5000

Radha Sounder Rajan

1000

Muthukrishnan

2000

P.Balasubramanian

5000

A.Jayavelu

2500

E.Vaidhyanathan

2000

Thirugnanam

4000

J.Arun Prasad

3004

P.Sekar

10000

P.S.Nagaraj

25000

S.Vanamalai

2000

R.Harish

500

S.Nallaperumal

1000

A.Nagaru Pillai

2000

I.Vani

10000

K.M.Agencies

2000

Matasamy

500

V.Chandran

7500

V.Jayaraman

5100

T.Balasubramanian

500

S.Sebastian

1000

A.Manickavasagam

1000

V.Naryanan

2000

R.Kumbeswaran

1000

Bojaraj

10000

Narayanan G.S

50000

Students Council, Ctte College For Women

50000

Gomathi Esakkimuthu

10000

C.Thangamani

1000

Deepa Mohandas

5000

Suresh

16000

S.Sivakumaran

5000

D.Murugan

2000

M.Geetha

3000

S.Pandy

1500

Rajaram

500

Manoj/Moolchand Jain And Others

4000

Online Transaction Imps Refference No 822720958053

2,000

Online Transaction Imps Refference No 822720901850

1,000

Online Transaction Imps Refference No 822720896273

1,000

Online Transaction Imps Refference No 822720543500

500

Online Transaction Imps Refference No 822720798417

1000

Online Transaction Imps Refference No 822721038532

500

Online Transaction Imps Refference No 822721073191

6908

Online Transaction Imps Refference No 822721072541

110

Online Transaction Imps Refference No 822769523940

100

Online Transaction Imps Refference No 822800273088

500

Online Transaction Imps Refference No 44338

5000

Online Transaction Imps Refference No 822818551327

2500

Online Transaction Imps Refference No 822719687342

100

Online Transaction Imps Refference No 822900138045

1000

Online Transaction Imps Refference No 822815707710

300

Online Transaction Imps Refference No 822815673083

1000

Online Transaction Imps Refference No 822816503137

2000

Online Transaction Imps Refference No 822816972668

3000

Online Transaction Imps Refference No 822817519504

500

Online Transaction Imps Refference No 822817601693

500

Online Transaction Imps Refference No 822817206744

500

Online Transaction Imps Refference No 822817323388

2000

Online Transaction Imps Refference No 822818172964

1000

Online Transaction Imps Refference No 822819375834

2000

Online Transaction Imps Refference No 822819574526

20,000

Online Transaction Imps Refference No 822819152177

1000

Online Transaction Imps Refference No 822820639033

500

Online Transaction Imps Refference No 822820730807

1000

Online Transaction Imps Refference No 822880320026

  

vikatankeralaflood relief operationsenvironmentflood
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