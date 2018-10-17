`கேரளாவுக்கு கை கொடுத்தோம்!' - விகடன் வாசகர்களுக்கு நன்றி

விகடன் வாசகர்கள் மற்றும் விகடன் அலுவலக நிதி, ஊழியர்கள் வழங்கிய நிவாரண நிதி என 41 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 393 ரூபாய்க்கான காசோலையை, 3.10.2018 அன்று கேரள தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் பினராயி விஜயனிடம் நேரில் வழங்கினோம். அதுகுறித்த அறிவிப்பை கடந்த அக்டோபர் 17 தேதியில் வெளியான ஆனந்த விகடன் இதழில் வெளியிட்டிருந்தோம். மேலும் நன்கொடை வழங்கிய அன்பர்களின் பட்டியலையும் இதனுடன் இணைத்திருக்கிறோம்.
மேலும் சில அன்பர்கள் நேரடியாக வங்கியில் பணம் மற்றும் காசோலை செலுத்தியுள்ளனர் அவர்கள் குறித்த விவரங்களை, info@vasancharitabletrust.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பினால் இந்தப் பட்டியலில் இணைத்து விடுவோம். பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டிருந்தாலோ அல்லது ரசீது இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றாலோ மேலே குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்புகொள்ளலாம்.
நன்றி!
|
Anandaraj.P
|
2,000
|
Kumaran.S
|
25,000
|
Vasanthenian
|
1525.21
|
Karthick.V
|
506
|
Chokka Linga Senthil Arumugam
|
2000
|
Mahalingam
|
10000
|
Kumaresan Rasakumar
|
1000
|
Kamal Or
|
5000
|
Raghavendra
|
1000
|
Keerthana
|
1500
|
Nandakumar G
|
5000
|
Shanmugavel Saravanamurugan
|
1000
|
Sridevi
|
500
|
Hanumantha Krishnan
|
5000
|
Aisha Beevi
|
3000
|
Pattabiraman
|
500
|
Dharmadurai Kanagaraj
|
2000
|
Salaimathi Mamani
|
1000
|
V.Gowthaman
|
2000
|
Nivedhaa Mohan
|
2300
|
Ashok
|
250
|
A Malathi/ R Adithan
|
2000
|
Amala Sebasthin
|
10000
|
Mary Febiola
|
30,000
|
Dr.V.V.Varadarajan
|
2000
|
Dr.A.A.P.Arunachalam
|
10001
|
N.Deivanai
|
5001
|
S.Gurumurthi
|
25000
|
Guhan Electrical And Pipes
|
5000
|
Dr.R.Sivashanmugam
|
1000
|
G.Jagadeesh
|
500
|
J.Pichai
|
2001
|
Anbazhagan Palanisamy
|
5000
|
Perumal Kanthan
|
10000
|
Senguttavan
|
200
|
Rathakrishnan
|
25000
|
P.Ramasmy
|
5000
|
Srinivasan Murali
|
5000
|
Muthukumar Rajendran
|
2501
|
Kalyani Narayanan
|
500
|
S.Balachandran
|
1000
|
S.Divyaa
|
2000
|
Vasanthi Balakrishnan
|
5000
|
Thirugnanam
|
3000
|
Thirumalai
|
5000
|
Barani
|
2000
|
Athinarayanan
|
500
|
Dandapani
|
3000
|
Rathnakumar
|
5000
|
Balakrishnan
|
3000
|
Miss Srinidhi
|
500
|
Asian Spices
|
20000
|
Sgs International Agency
|
5000
|
Sasikumar
|
1000
|
Nivedha Mohan
|
500
|
Ramesh Rajendran, Sridevi Jagadeesan
|
10,000
|
Gandhi Rajagopal
|
25000
|
Krishnan Kannan
|
25000
|
Sivarajan T V
|
5000
|
Arun Kumar Dayalan
|
2000
|
Rajendran K
|
5000
|
M.Karunakaran
|
1000
|
Sridhar Palaniappan
|
10000
|
Sundararajan
|
1000
|
Maleeswari
|
2000
|
Shankar
|
1000
|
K.Ganesan
|
1000
|
Rajesh Ananth
|
5000
|
Pallavan Grama Bank
|
1000
|
V.Chinna Thambi
|
5000
|
K.G.Vinodhan And Dr.Ga.Kannan
|
10000
|
M/S.Revathi And Son
|
1000
|
N.Ramachandran
|
1000
|
N.Sambathkumar
|
2000
|
N.Dhanagopal
|
2000
|
M.V.Paramanandam
|
1000
|
Dr.R.N.Ramamurthy
|
10100
|
R.S.Nivedha
|
1500
|
M.S.Padmanaban
|
2500
|
Dr.V.Veeraiyan
|
10000
|
M/S Ingaran Electrical Controls P Ltd
|
10000
|
S.Daniel
|
10000
|
G.Subba Rao
|
1000
|
D.Venba
|
10000
|
Sriram Vaidheeswaran
|
10000
|
S.Ramakrishnan
|
10000
|
B.Subramaniam
|
5000
|
R.Jayaraman
|
5000
|
M.Jayachandran
|
2000
|
P.A.Ramaswamy
|
100
|
M.Sbastin
|
3000
|
V.Muniandy
|
3000
|
Thyagaturugam Tamil Sangam
|
5000
|
Mohan Prasath
|
5000
|
Vinoth Rajendran
|
1000
|
Suresh Kumar
|
1111
|
Govindaraj Chettiar Vijaylakshmi
|
10000
|
Karunakaran
|
1000
|
Narasimman
|
3000
|
Shankarraj S. Reddier
|
2000
|
Muthurathinasabapathi
|
10000
|
Gautam Raghavan
|
10000
|
Kartheeswaran
|
1000
|
Aranganathan
|
3000
|
Sowmiyaa
|
2000
|
Manoj Venkat
|
4000
|
R.T.Seethapathi
|
1000
|
Subramani
|
200
|
C.Vijyaram
|
1000
|
N.Arunachalam
|
5000
|
Sugumar.E
|
2000
|
Kannappa
|
1000
|
S.Sujatha
|
5000
|
A.Rajan
|
2000
|
Revathi Ganeshkumar
|
5000
|
A.Subramaniam
|
7000
|
S.Arulpragasam
|
5000
|
S.Umarani
|
2000
|
R.Krishnamurthy
|
7500
|
Murugesan S
|
1000
|
S.Makkal Anban
|
1000
|
A.Rajamanickam
|
5000
|
J.Kodeeswaran
|
2500
|
K Gopalkrishnan
|
2000
|
M.Kamini Devi
|
10001
|
Hamsaveni Natarajan
|
5000
|
K.Subramanian
|
10000
|
Saraswathi V T
|
4000
|
T.Sankaramoorthy
|
3000
|
S.Sekar
|
5000
|
A.K.Mathiyalagan
|
5000
|
Rajagopaln
|
5000
|
R.S.Krishnamoorthy
|
3000
|
K.Arunachalam
|
2000
|
S Sivaraj
|
5000
|
R.Thirumalai
|
1000
|
P.Kamanathan
|
2000
|
Raghunathaseshathri S
|
10000
|
A.P.Mathivanan
|
2000
|
S.Kannan
|
1000
|
Venkatasamy P
|
10000
|
A.Srinivasan
|
3000
|
Namsivayam C
|
5000
|
Angammal M
|
1000
|
Savithri .G
|
10000
|
N.Nagaraj
|
5000
|
Anantha Krishnan
|
5000
|
Vinoth
|
1000
|
N.Siva Kumari
|
50000
|
Pragash
|
5000
|
Balasundaram
|
600
|
Prasad Gopal
|
3000
|
Anbarasu Subramaniam
|
5000
|
Rajeshwari Communication Center
|
5000
|
P.Muthuvelraman
|
3000
|
Regina Vikraman
|
10000
|
S.Ramachandran
|
10000
|
G.Thangaraj
|
2000
|
Kandavel And K.Janci Rani
|
10000
|
Venu Kumar
|
1000
|
M.Ramamurthi
|
2000
|
L.J.Nandakumar
|
2000
|
C.J.Subramaniam
|
2000
|
Muthuswamy
|
10000
|
S.Balachandran And B.Rajeshwari
|
4000
|
M/S.Naveen Memorial Trust
|
50000
|
C.Soundarajan
|
2500
|
M.Ponnambalam
|
10000
|
Ajmal Basha
|
10000
|
R.Govindarajan
|
10000
|
Geetha Ramasubramaniam
|
10395
|
Mannivanna Murgan
|
3000
|
Suguna K
|
2000
|
Rajan
|
2500
|
Ravindran Manickavasagam
|
500
|
Priyanka N
|
500
|
Suresh
|
500
|
Muthukumaraperumal Srinivasan
|
5000
|
Gopalakrishnan T
|
5000
|
Venkateswaran
|
5000
|
A George Ferenando
|
1000
|
Kazhukundra Thamizh Sangam
|
200
|
Ankusamy
|
1000
|
S.Ramamoorthy
|
2000
|
Chandra Ponmoni
|
5000
|
V.Ananth
|
1000
|
Mrs,Subramaniyan Aiaah Iyer Lakshmi
|
2000
|
D.Velmurugan
|
5000
|
P.Kesava Reddy
|
2000
|
L.Vasantha
|
1000
|
R.R.Chandran
|
10000
|
S.Jaganathan
|
5000
|
N.Dhanavelu
|
1000
|
R.Shantha
|
2000
|
Ramamoorthy.N
|
1001
|
C.Eswaramoorthy
|
1000
|
S.Krishnaswamy
|
1000
|
N.Velayudhan
|
2000
|
N.Kunjithapatham
|
1000
|
Subramanian Muthuswamy
|
5000
|
Thyagarajan Avl,
|
2000
|
G.Baskaran
|
5000
|
Raja
|
1000
|
Elanchelian
|
4000
|
C.C.Vijayalakshmi
|
5000
|
N.Nachiappan
|
10001
|
C.Shakthivelu
|
2000
|
P.Velumani
|
2000
|
G.Mariappan
|
1000
|
S.Rukumani
|
200
|
P.Surendiran
|
2000
|
P.Sivasankari
|
1000
|
K.Manikandan
|
501
|
A.P.Kanagavel
|
101
|
K.Saravana Venkatesh
|
501
|
Michael Partheepa Swatathara Raj
|
5000
|
J.Udayakumar
|
1600
|
M.Kandasamy Mudaliar
|
500
|
M/S.Karthikeyan Textile
|
5001
|
P.Sampath Kumar,
|
10000
|
M/S.Quality Radio House
|
5000
|
Malarvizhi Anbazhagan
|
5000
|
M.Sridharan
|
1001
|
K.Chokkalingam
|
1000
|
Ramasubramanian
|
5000
|
Senthil Murugan
|
500
|
Rajaram
|
1000
|
Srinivasan
|
1001
|
Palanikumar Veerchamy
|
5000
|
Narayandoss
|
1000
|
Kalaiyarasan Meikandamurthy
|
500
|
Dr.Kesavanth Balakrishnan
|
10000
|
A.Paneer Selvam
|
5000
|
R.Ramalingam
|
2000
|
A.Umapathy
|
5000
|
M/S.Fyaz Leathers
|
5000
|
S.Kandakumar
|
2000
|
A.Selvakumar
|
1600
|
T.K.Nagalakshmi
|
35000
|
Nilayur M.Mahalakshmi
|
10000
|
M.Sulaigal
|
1000
|
S.Govindarajan
|
2000
|
G.Vasudevan
|
2000
|
M.Dhanarani
|
2000
|
Dr.S.Somasundaram
|
1001
|
Latha Venkatakrishnan.N
|
2000
|
C.Sudhagar
|
2000
|
Ranjani.S
|
1000
|
V.Chellappa
|
5000
|
Saravanamuthu.D, Hosur
|
10000
|
Veerasekar
|
2000
|
Senthil Kumaran.S
|
1001
|
S.Murugan
|
1000
|
M.Chandran
|
10000
|
Dr.K.Lavanya
|
10000
|
S.V.Padmanabhan
|
20000
|
Er.T.R.Subramanian
|
5000
|
K.N.Rajamani
|
2000
|
Dr.S.Anbazhgan
|
5000
|
Gomathi Jeyapriya
|
2000
|
S.Nagendran
|
5000
|
Dr.T.Manoharan
|
5001
|
D.Govindarajulu
|
5001
|
K.Subramanian
|
10000
|
T.Dakshayani
|
10000
|
V.Karthikeyan
|
10000
|
V.Subashree
|
5000
|
K.P.Shanmuganathan
|
25000
|
G.Padmanaban
|
5000
|
Rtn.Phf.Dr.Sp.Palaniappan
|
10000
|
K.Mani
|
500
|
G.Neelakandan
|
501
|
Kandasamy
|
5000
|
P.Ravichandran
|
2000
|
S.R.Elanchelian
|
2000
|
P.Krishnamoorthy
|
5000
|
A.V.Ahila
|
2000
|
N.Kuppusamy
|
500
|
P.Natarajan
|
2000
|
L.Venkatesan
|
5000
|
P.Elango
|
5000
|
A.Somasundaram
|
2000
|
V.Namasivayam
|
1000
|
S.Nsenthil Kumar
|
1006
|
R.K.Ramachandran
|
10000
|
S.Jayalakshmi
|
500
|
S.Govindharaj
|
5000
|
K.Shanmugasundaram
|
2500
|
R.Kannan
|
5000
|
A.Ravichandran
|
1000
|
Dr.R.Selvaraj
|
1000
|
C.Sankar Rao
|
1000
|
K.Vasudevan
|
3000
|
Dr.G.Durairaj
|
5000
|
R.Jeevanandham
|
3000
|
Johendran.R
|
5000
|
K.V.Venkatakrishnan
|
1001
|
M/S.G.V.Foundation
|
5000
|
N.Dharmalingam
|
5000
|
K.Senthamarai Kannan
|
5000
|
G.Mangayarkarasi
|
2500
|
S.Sethuraman
|
5000
|
R.Thyagarajan
|
10000
|
T.Shyamsundar
|
3500
|
C.Prabakaran
|
2500
|
H.Gopalakrishnan
|
1000
|
K.Subbaraman
|
1000
|
M.Rathinam
|
1000
|
C.Raman
|
1000
|
I.Shakul Hameed
|
2000
|
Sheeri Jan. A
|
4000
|
P.Sankaranarayanan
|
5000
|
R.Vinayakam
|
1000
|
R.Vasantha
|
20000
|
C.Renuka
|
2000
|
Sekar.G
|
2000
|
K.Ramadoss
|
1000
|
D.Ananth
|
100
|
N.Elango
|
1000
|
Ananthalakshmi
|
1000
|
S.Swaminathan
|
1000
|
P.Chandramohan
|
1000
|
S.Venugopal
|
1000
|
Vimala.V
|
1000
|
V.Venugopalan
|
250
|
R.Ponnuchamy
|
500
|
N.Shanmugam
|
1000
|
M/S.Vijay Tenu Vilas
|
1000
|
Kodiambal
|
10000
|
M.Sankar
|
501
|
V.Valarmathi
|
10000
|
A.Nirmala
|
5000
|
T.Vathsala
|
18000
|
M.Krishnasamy
|
5000
|
M.Meenal
|
500
|
B.Narayanaswamy
|
1000
|
R.Vijayakumari
|
1000
|
V.Rajamanoharan
|
1500
|
S.V.Sethu Madhavan
|
500
|
G.R.Karuppasamy
|
2000
|
Dr.M.Eswaran
|
5000
|
V.Harikrishnan
|
1000
|
M.Devarajan
|
2000
|
V.P.Subramanian
|
5000
|
T.R.Shankar And S.Kavere
|
659
|
V.Ravikumar
|
1000
|
S.Jayakumar
|
1000
|
P.Manickvasagam
|
4000
|
N.Kuppurao
|
1000
|
B.Jamuna
|
3001
|
R.Balakrishnan And B.Lakshmi
|
5000
|
Ashok Kumar J
|
2000
|
Giridharan Kulandai Vadivelu
|
10000
|
P.Palani
|
2000
|
Megala N
|
3000
|
Nagarjan Mani
|
5000
|
Nelson I
|
5000
|
Uma Maheswari
|
2000
|
Madhu Arts
|
5000
|
Mohanasundaram C B
|
2000
|
Santhanalakshmi
|
3000
|
Sundarajan
|
2000
|
Soundararajan P
|
5000
|
Shanmuga Kamara
|
2500
|
Ravindran
|
5000
|
Devasenapathy
|
2000
|
Arun Stationeries
|
10000
|
Subbulakshmi Agencies
|
10000
|
Hemamalini
|
300
|
Tharik Ahmed
|
500
|
Bharath Engineering, 91' Alumni
|
75000
|
N.Suresh Kumar
|
5000
|
Rajaram Ramanathan
|
10000
|
P.V.Lakshmannnan
|
1000
|
Jeyanthi
|
300
|
Shanmuga Sundaram
|
101
|
Shakthi Sivam
|
103
|
Subramanian V
|
20000
|
Alagappan
|
500
|
Sumathi Selvam
|
101
|
R.Baskaran
|
1000
|
M.Baby Saroja
|
2000
|
Karpaga Sundari
|
1000
|
Baskaran Senpagavalli
|
3500
|
Baskaran
|
200
|
M/S.Thanigai Medicals
|
5000
|
S.Jacob Devakumar
|
10000
|
S.Gopalan
|
2000
|
S.Meenakshi
|
10000
|
Saroja Sambandam
|
10000
|
R.Ponnsami
|
500
|
A.Devarajulu
|
2000
|
Parthasarathy
|
1000
|
Malarvizhi
|
1000
|
T.Venkatramanan
|
2500
|
S A Kaliyaperumal
|
950
|
Dr.T.Jeyaseelan
|
5000
|
S.Sankaranarayanan
|
1000
|
Soumya.K
|
8500
|
Murali P
|
2500
|
Ravichandran.R
|
10000
|
Sundararajan.V
|
2000
|
Prof.P.Paulraj
|
3100
|
M/S.Vikrala Charitable Trust
|
10000
|
S.Rajalingam
|
10000
|
A.Sakunthala
|
10000
|
A.Ganesan
|
10000
|
D.Krishnan
|
1500
|
Dr.V.Seetharaman
|
1000
|
M/S.Inaivom Orumurai Foundation
|
5000
|
A.K.Sathyanarayanan
|
1000
|
S.Devasena
|
500
|
Dr.K.Loganathan
|
10000
|
G.Gandhi Swaminathan
|
2000
|
N.R.Ranganathan
|
10000
|
V.N.Sathyanarayana Rao
|
2000
|
Family Maintanence
|
3000
|
A.Sundarraj
|
5000
|
S.Subramanian
|
2000
|
G.T.Ramesh
|
5000
|
R.Chandra Sekar
|
5000
|
R.Mathesh
|
7000
|
K.Murugan
|
800
|
R.S.Anbu Ilango
|
10000
|
R.Murugadoss
|
1000
|
T.K.Ponnambalam
|
1000
|
R.Sudharshan
|
5000
|
Zahir Hussain
|
10000
|
Karthik Kumar
|
5000
|
M/S.Moolchand Jain And Others
|
8000
|
K.Sargunam
|
1000
|
S.Chandran
|
500
|
C.Chitra
|
500
|
C.Ayshwarya
|
500
|
R.Vijayalakshmi
|
500
|
M.S.Palanisamy
|
3000
|
J.Sumithra Bhanu
|
10000
|
S.Sundaram
|
5000
|
Tpt IMPS Refference No 50100216423421
|
10,000
|
Padhmavathy R
|
500
|
Eswar
|
1500
|
Sridhar Chandrasekar
|
20,000
|
Senthamarai V Sakunthala
|
5000
|
Radha Sounder Rajan
|
1000
|
Muthukrishnan
|
2000
|
P.Balasubramanian
|
5000
|
A.Jayavelu
|
2500
|
E.Vaidhyanathan
|
2000
|
Thirugnanam
|
4000
|
J.Arun Prasad
|
3004
|
P.Sekar
|
10000
|
P.S.Nagaraj
|
25000
|
S.Vanamalai
|
2000
|
R.Harish
|
500
|
S.Nallaperumal
|
1000
|
A.Nagaru Pillai
|
2000
|
I.Vani
|
10000
|
K.M.Agencies
|
2000
|
Matasamy
|
500
|
V.Chandran
|
7500
|
V.Jayaraman
|
5100
|
T.Balasubramanian
|
500
|
S.Sebastian
|
1000
|
A.Manickavasagam
|
1000
|
V.Naryanan
|
2000
|
R.Kumbeswaran
|
1000
|
Bojaraj
|
10000
|
Narayanan G.S
|
50000
|
Students Council, Ctte College For Women
|
50000
|
Gomathi Esakkimuthu
|
10000
|
C.Thangamani
|
1000
|
Deepa Mohandas
|
5000
|
Suresh
|
16000
|
S.Sivakumaran
|
5000
|
D.Murugan
|
2000
|
M.Geetha
|
3000
|
S.Pandy
|
1500
|
Rajaram
|
500
|
Manoj/Moolchand Jain And Others
|
4000
|
Online Transaction Imps Refference No 822720958053
|
2,000
|
Online Transaction Imps Refference No 822720901850
|
1,000
|
Online Transaction Imps Refference No 822720896273
|
1,000
|
Online Transaction Imps Refference No 822720543500
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 822720798417
|
1000
|
Online Transaction Imps Refference No 822721038532
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 822721073191
|
6908
|
Online Transaction Imps Refference No 822721072541
|
110
|
Online Transaction Imps Refference No 822769523940
|
100
|
Online Transaction Imps Refference No 822800273088
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 44338
|
5000
|
Online Transaction Imps Refference No 822818551327
|
2500
|
Online Transaction Imps Refference No 822719687342
|
100
|
Online Transaction Imps Refference No 822900138045
|
1000
|
Online Transaction Imps Refference No 822815707710
|
300
|
Online Transaction Imps Refference No 822815673083
|
1000
|
Online Transaction Imps Refference No 822816503137
|
2000
|
Online Transaction Imps Refference No 822816972668
|
3000
|
Online Transaction Imps Refference No 822817519504
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 822817601693
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 822817206744
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 822817323388
|
2000
|
Online Transaction Imps Refference No 822818172964
|
1000
|
Online Transaction Imps Refference No 822819375834
|
2000
|
Online Transaction Imps Refference No 822819574526
|
20,000
|
Online Transaction Imps Refference No 822819152177
|
1000
|
Online Transaction Imps Refference No 822820639033
|
500
|
Online Transaction Imps Refference No 822820730807
|
1000
|
Online Transaction Imps Refference No 822880320026