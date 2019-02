`எல்லாமே குழப்பம்தான்!’ - புதிய கேபிள்/DTH விலைகுறித்த மக்கள் கருத்து #VikatanSurveyResults | What do people think about the new trai regulations on cable/DTH?

`எல்லாமே குழப்பம்தான்!’ - புதிய கேபிள்/DTH விலைகுறித்த மக்கள் கருத்து #VikatanSurveyResults

கேபிள்/DTH விலை குறித்த புதிய விதிமுறைகளின்படி மக்கள் சேனல்கள் தேர்வுசெய்ய மார்ச் 31 வரை கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இந்த சில நாள்கள் இந்தப் புதிய விதிமுறைகளுக்கு உட்பட முயன்ற மக்கள் இந்தத் திட்டம் குறித்து என்ன நினைக்கிறார்கள்?

கேபிள் மற்றும் டிடிஹெச் சேவைகளின் விலைக்கான டிராயின் புதிய விதிமுறைகள், டிவி சந்தையில் ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டுமெனவும், மக்களுக்கு வேண்டிய சேவையை மட்டும் சரியாக அவர்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கிலும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கிறது டிராய். இந்த மாற்றத்தின் மூலம் மொத்தமாக ஒரு விலை கொடுப்பதற்குப் பதிலாக, வேண்டிய டிவி சேனல்களுக்கு மட்டும் பணம் கட்டினால் போதும் என்கிறது டிராய். இப்போது இந்த விதிமுறைகளுக்கேற்ப மக்கள் சேனல்களை தேர்வு செய்ய காலம் மார்ச் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அமலில் இருந்த இந்த சில நாள்களை வைத்து இந்தத் திட்டம் குறித்து மக்கள் நினைப்பது என்ன? இன்னும் என்ன குழப்பங்கள் எல்லாம் மக்களிடம் இருக்கிறது? இது குறித்து நாங்கள் நடத்திய சர்வேயின் முடிவுகளைப் பார்க்கையில் மக்கள் கருத்து என்ன என்பது தெளிவாகப் புரிகிறது. அது என்ன என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

விலை உயர்ந்துள்ளது என்பது அனைவரும் கூறும் ஒன்றுதான். ஆனால் முன்பைவிட இப்போது அது எந்தளவு அதிகரித்துள்ளது என தெரிந்துகொள்ளும் நோக்கில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அதிகபட்சமாக 31% மக்கள் 101-200 ரூபாயையே தேர்வுசெய்துள்ளனர். 201-300 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளதாக 27% மக்களும், 300 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளதென 26% மக்களும் தெரிவித்துள்ளனர். 100 ரூபாய்க்குள்தான் விலைமாற்றம் இருப்பதாக 16% மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதன்மூலம் பெரும்பாலானோருக்கு விலையானது முன்பைவிட 100 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது தெளிவாகத் தெரிகிறது. இதுதான் மக்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் மேல் அதிருப்தி ஏற்பட்டதுக்கு முக்கியமான காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

விலை ஏறியது சரி, இப்போது இந்த விலையில் எத்தனை சேனல்கள் காண்கின்றனர் மக்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள இந்த சர்வேயில் இரண்டு கேள்விகளைக் கேட்டிருந்தோம். அதில் இந்தப் புதிய விதிமுறைகளுக்கு முன்பு பலரும் 100-க்கும் அதிகமான சேனல்களைப் பார்த்துவந்துள்ளனர் என்பது தெரிகிறது. அதே இப்போது புதிய விதிமுறைகளுக்குப் பின் பெரும்பாலானோர் 50-க்குக் குறைவான சேனல்களைத் தேர்வுசெய்திருக்கின்றனர். இப்படி அதிக விலை கொடுத்தும் குறைந்த அளவிலான சேனல்கள் மட்டும்தான் கிடைப்பது, இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் மக்கள் ஆதரவு பெறாததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.

எப்படியும் விலை அதிகமாக இருந்தால் அந்தச் சேனலின் பார்வையாளர்கள் குறைந்துவிடுவர். இதனால் சேனல்களுக்கு விளம்பரங்களில் வரும் வருமானம் குறைந்துவிடும். எனவே, இந்தச் சேனல்களின் விலை தங்களுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கைப் பொறுத்து, நாள்போக்கில் குறைந்து சரியான விலைக்கு வந்துவிடும். அதாவது, சில முன்னணி சேனல்கள் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து சேனல்களின் விலையும் குறைந்துவிடும் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறது டிராய். ஆனால், டிராய் கூறும் இந்த விளக்கத்தில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையென்பதும் சர்வேயின் முடிவுகளைப் பார்க்கும்போது தெரிகிறது.

மேலும், இந்தத் திட்டம் இறுதியில் வாடிக்கையாளர்களுக்குத்தான் பயன் அளிக்கும் என்கிறது டிராய். ஆனால், மக்களோ இது டிவி சேனல் உரிமையாளர்களையும், தனியார் DTH சேவைகளையும்தான் திருப்திப்படுத்தும் என இந்த சர்வேயில் தெரிவித்துள்ளனர். இப்போது அனைத்தும் ஒரே விலைதான் என்பதால் பலரும் கேபிளிலிருந்து DTH சேவைகளுக்கு மாறலாம் என்கின்றனர் மக்கள். சர்வேயின்படி தற்போது அதிக பேர் கேபிள் பயன்படுத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.

`இந்தப் புதிய விதிமுறைகளில் இன்னும் உங்களுக்கு இருக்கும் குழப்பங்கள் என்னென்ன?' என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு வந்த பதில்கள் இந்த விதிமுறைகள் குறித்து மக்கள் என்ன நினைக்கின்றனர் என்பதைத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறது. பலரும் `எதுவுமே புரியல' என்பதை வெவ்வேறு விதங்களில் வெளிப்படுத்தியிருந்தனர். இந்த மாற்றம் எதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது எனவும் பலரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். `ஒவ்வொரு சேனல்களுக்கும் தனித்தனியாகப் பணம் கட்டும்போது எதற்குத் தனியாகக் கூடுதலாக 153 ரூபாய் கட்ட வேண்டும்?' என்பதையும் பலரும் கேட்டிருந்தனர். கேபிள் மட்டுமல்லாமல் DTH சேவை வாடிக்கையாளர்கள் சிலரும் முன்பிருந்த பேசிக் பேக் விலைகளைவிட தற்போதைய விலை உயர்ந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கின்றனர். 'குழப்பம் எல்லாம் ஒன்னும் இல்லை. 150 ரூபா வாடகை + ஸ்டார் நெட்வொர்க் 25 + சன் நெட்வொர்க் 40 இதை தேர்ந்தெடுத்தாலே 200 ரூபாயைத் தாண்டுகிறது. வேறு சேனல் செலக்ட் பண்ணலாம்னு நெனச்சா அவ்வளவு வருமானம் இல்லை' என்று ஆதங்கத்தைத் தெரிவிக்கிறார் ஒருவர். இது போக மக்கள் என்னவெல்லாம் கூறினர் என்று பார்ப்போம்.

'விளம்பரங்களில் லாபம் உள்ளபோது மக்களிடம் ஏன் வசூல் செய்ய வேண்டும்?'

`100 இலவச சேனல்களுக்கு ஏன் நான் 153 ரூபாய் தர வேண்டும்?'

'DTH providers are not giving proper information. Annual subscriptions rates haven’t changed but monthly rates have changed. The providers are still in confusion and in turn are confusing us'

'ஒரு சேனலுக்கு அதிக பட்சம் 1 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணமாக இருக்க வேண்டும். அல்லது பே சேனல்களில் விளம்பரம் வரக் கூடாது'

'NCF தொகையை ஏன் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்? 130 என்று நிரந்தரமாக வைக்கலாமே... HD சேனல்களை ஏன் இரண்டு சேனல்களாகக் கணக்கிட வேண்டும். அதே போல் HD சேனல்களுக்கான கட்டணமும் அதிகம்'

'If we are really progressing like Foreign countries, let's pay for the channels which don't have advertisement'

'இலவச சேனல்களுக்கு எதற்காக குறைந்தபட்ச விலையாக 150 நியமிக்கபட்டது. நுகர்வோர் மற்றும் ஆபரேட்டர்களிடமிருந்து கருத்து கேட்காமல் எப்படி இந்த முடிவை எடுத்தது? நுகர்வோர் மற்றும் ஆபரேட்டர் இருவரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிலையில் யார் நன்மைக்காக டிராய் இந்த முடிவை எடுத்தது?'

மேலும், பல கேபிள் ஆபரேட்டர்கள் இதைப் பயன்படுத்தி நிர்ணயிக்கப்பட்டதைவிடவும் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாகத் தெரிவித்தனர் மக்கள். பல DTH, கேபிள் சேவைகள் இன்னும் சேனல்கள் தேர்வுசெய்ய சரியான வழிவகை செய்யவில்லை என்கின்றனர்.

டிராயின் விலை எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதைத் தெளிவாகப் பார்த்தால் இதில் சில குழப்பங்கள் தீர வாய்ப்பிருக்கிறது. நீங்கள் கட்ட வேண்டிய தொகையை இரண்டாகப் பிரித்துக்கொள்ளலாம். ஒன்று 'network capacity fee', இன்னொன்று சேனல்களுக்கான விலை. 100 சேனல்களைப் பெறுவதற்கு network capacity fee (NCF) எனப்படும் தொகையாக 130 ரூபாய் கட்ட வேண்டும். இதுவும் 18% ஜி.எஸ்.டி வரியுடன் மொத்தம் ரூ.153.40 கட்டணம் வரும். இந்த நூற்றில் இலவச சேனல்கள், கட்டணமுள்ள சேனல்கள், காம்போ பேக்கள் என எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தேர்வுசெய்யலாம். இலவச சேனல்கள் பெற NCF தவிர கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் செலுத்தத் தேவையில்லை. ஆனால், கட்டணமுள்ள சேனல்களுக்கு NCF உடன் கூடுதலாக அதன் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். 100-க்கும் அதிகமான சேனல்கள் வேண்டுமென்றால் கூடுதலாக 25 சேனல்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி-யுடன் சேர்த்து ரூ.23.60 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். HD சேனல் இரண்டு சேனல்களாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

முதலில் சொன்ன அந்த 130 ரூபாய் என்பது network capacity fee தானே தவிர, அதற்கும் சேனல் விலைகளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த விஷயத்தில்தான் பெரும் குழப்பங்கள் தொடங்கின. கட்டணமுள்ள சேனலோ (இதன் கட்டணத்தை இத்துடன் தனியாகச் செலுத்த வேண்டும்), கட்டணமில்லாத சேனலோ மொத்தம் 100 சேனல்கள் வரை பெற இந்த 130 ரூபாய் NCF-ஐ செலுத்த வேண்டும் அவ்வளவே!

சேனல் மற்றும் காம்போக்களின் MRP என்னவென்பதை தெளிவாக டிராய் தளத்தில் தெளிவாகப் பார்க்கலாம்.

MRP விலைப்பட்டியல்:

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/PayChannels18122018_0.pdf

இலவச சேனல்கள் பட்டியல்:

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/List_FTA_channel.pdf

நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் சேனல்களுக்கு மொத்தம் எவ்வளவு ரூபாயை உங்கள் கேபிள் அல்லது DTH சேவை வசூலிக்க வேண்டும் என்பதை டிராயின் இணையதளத்திலேயே பார்க்கலாம். அப்படிப் பார்க்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய தெளிவான கட்டுரையைக் கீழே காணலாம்.

உங்களின் கேபிள், DTH சேவைகளின் புதிய கட்டணம் எவ்வளவு? #HowTo

இதன்படி உங்களுக்கு என்ன விலை வருகிறதோ உங்கள் சேவைகள் உங்களிடம் வசூல் செய்ய முடியும். இதில் வரும் விலையைவிட அதிகமான விலையை புதிய விதிமுறைகளின்படி யாரும் வசூல் செய்யக் கூடாது. மேலும், தனித்தனியாக சேனல்கள் தேர்வுசெய்யும் வசதியையும் அவர்கள் செய்துதர வேண்டும்.

ஆனால், இன்னும் மக்களிடம் இந்தத் திட்டத்துக்கு ஆதரவு இல்லை என்பது மட்டும் தெளிவாகப் புரிகிறது. இதில் இருக்கும் குழப்பங்களை நீக்கி, ஏன் இந்தத் திட்டம் கொண்டுவரப்படுகிறது, விலை உயர்வதற்கான காரணம் என்ன, சேனல்களுக்குக் கட்டணம் வசூலித்தால் ஏன் விளம்பரங்கள் வருகின்றன, இப்படி ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று கொண்டுவருவதால் என்ன நன்மைகள் இருக்கும் போன்ற கேள்விகளுக்குத் தெளிவான பதிலளிக்க வேண்டியது டிராயின் கடமை. வாடிக்கையாளர்கள் என்றில்லை சில கேபிள் ஆபரேட்டர்களுக்கே இந்த புதிய விதிமுறைகள் பற்றி தெளிவாகத் தெரியவில்லை. பின்பு எப்படி வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து சரியான தொகையை அவர் வசூலிப்பர்? அதனால், புதிய விதிமுறைகளின் அமலாக்கம் மார்ச் இறுதிவரை தள்ளிவைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தக் காலத்தில் ஏன், எதற்கு, எப்படி என்ற விழிப்பு உணர்வை ஏற்படுத்தி மக்களிடம் இதைச் சரியான முறையில் கொண்டுசெல்வது மிகவும் முக்கியம். இந்தக் காலத்தில் மக்கள் குரல் என்ன என்று தெரிந்துகொண்டு சில மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்!