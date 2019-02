விகடன் போஸ்ட்: அதிமுக 'அவுட்சோர்சிங்' தலைவர்கள், திமுக குடும்ப அரசியல், மண்டியிட்ட மாம்பழம்! | ADMK tactics, DMK family politics, Mango strategy... Vikatan post today!

விகடன் போஸ்ட்: அதிமுக 'அவுட்சோர்சிங்' தலைவர்கள், திமுக குடும்ப அரசியல், மண்டியிட்ட மாம்பழம்!

கூட்டணி... என்ன நடந்தது? எப்படி முடிந்தது?

'அவுட்சோர்சிங்' தலைவர்கள்: ஜெயலலிதா இருந்தவரையிலும், யாருடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டுமென்பதை அவர் மட்டுமே முடிவு செய்வார். இப்போது அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், யாருடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும், எந்தக் கட்சிக்கு எவ்வளவு சீட்டு ஒதுக்குவது என்பவற்றையெல்லாம், கட்சிக்குத் தொடர்பே இல்லாத 'அவுட்சோர்சிங்' தலைவர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள்...

"அ.தி.மு.க இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியின் கட்டுப்பாட்டிற்குப் போய்விட்டது என்பது ஊரறிந்த சேதி. வன்னியர் கட்சி. முதலியார் கட்சி, இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்க்கும் கிருஷ்ணசாமி கட்சி ஆகியவற்றுடன், உயர்சாதியினருக்கு 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டு வந்த பா.ஜ.க–என ஆதிக்க சாதிகளின் கூடாரமாகவே அ.தி.மு.க–கூட்டணி உள்ளது."

குடும்ப அரசியல்: அங்கே 'மணியான' அமைச்சர்கள் 'மணியம்' செய்கிறார்கள் என்றால், திமுகவில் இன்னும் குடும்ப அரசியல்தான் கோலோச்சிக் கொண்டிருக்கிறது. ஸ்டாலின் மருமகன் சபரீசன், மகன் உதயநிதி மற்றும் இவரது வகையறாக்கள்தான், கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை, நட்சத்திர ஓட்டல்களில் உற்சாகமாக நடத்திவருகின்றனர்...

மு.க.ஸ்டாலினின் அணுகுமுறை குறித்தும் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் எழுகின்றன. கருணாநிதி இல்லாமல், ஸ்டாலின் சந்திக்கும் முதல் தேர்தல் என்ற வகையில், இதில் அவரது அணுகுமுறை, பரப்புரை, வெற்றி தோல்வி அனைத்தும் தமிழகம் முழுவதும் விரிவாக விவாதிக்கப்படும்.

இப்போதைக்கு அ.தி.மு.க கூட்டணியும், தி.மு.க கூட்டணியும்தான் இந்தத் தேர்தலில் முதன்மைப் போட்டியாளர்களாக இருக்கப்போவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இவற்றில் எந்தக் கூட்டணி ஜெயிக்கும் என்பதைவிட, இந்தக் கூட்டணிகள் எப்படி உருவாயின என்பதே அரசியல் ஆர்வலர்களைத் துளைத்தெடுக்கும் கேள்வியாக இருக்கிறது.

மண்டியிட்ட மாம்பழமும் தலைகவிழ்ந்த தாமரையும்!

ராமதாஸால் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுள் ஒன்று 'சாதிவாரி மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும்' என்பது. மக்கள்தொகைக்கேற்ப சாதிகளுக்கு இட ஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்த ராமதாஸ் இந்தக் கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார். ஆனால் பொருளாதார அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுவந்திருக்கும் பா.ஜ.க-வை ஆதரிக்க இந்தக் கோரிக்கையை ராமதாஸ் வைத்திருப்பது அபத்த நகைச்சுவை.

தமிழர்கள் சாதியுணர்வு உடையவர்கள்தாம். தேர்தலில் வாக்களிப்பதிலும் சீட்டு அளிப்பதிலும் சாதி முக்கியப் பங்காற்றுகிறது என்றாலும் சாதிதான் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கிறது என்று சொல்லிவிட முடியாது. ராமதாஸ் சாதியை விட்டுவிட்டு அரசியல் செய்தாலும் பலன் கிட்டவில்லை, சாதி அரசியலை விட்டுவிட்டால் இருக்கும் வன்னியர் ஓட்டுகள் கைநழுவிப் போகுமோ என்ற பயம். 'மாநில நலன்கள் பாதிக்கப்படுவதால்தான், அதைப் பாதுகாக்க அ.தி.மு.க-வுடன் கூட்டணி' என்கிறது ராமதாஸின் 'தேக்கு' அறிக்கை. மாநில நலன்கள் பாதிக்கப்பட்டது என்றால் யாரால் பாதிக்கப்பட்டது? பா.ஜ.க அரசால்தானே! பிறகு அதே பா.ஜ.க-வை மீண்டும் ஆட்சிக்குக் கொண்டுவர எதற்குக் கூட்டணி?

பா.ஜ.க., பா.ம.க கட்சிகளின் சரணாகதி எதைக் காட்டுகிறது என்பதை தெள்ளத் தெளிவாக நிறுவியிருக்கும் 'மண்டியிட்ட மாம்பழமும் தலைகவிழ்ந்த தாமரையும்!' எனும் ஆனந்த விகடன் சிறப்பு அலசல் கட்டுரை.

போலி டிகிரி போட்டுக்கொண்ட 37 எம்.எல்.ஏ-க்கள்!

கல்லூரிப் பக்கமே ஒதுங்காதவர்கள் பி.ஏ., எம்.ஏ, பி.எல்., பி.காம். எனப் போலியாகப் பட்டம் சூட்டிக்கொண்டு, கட்சியின் தலைமையை ஏமாற்றி, சீட்டு வாங்குகிறார்கள். கருணாநிதி, ஜெயலலிதா இருவரையும் மட்டுமல்ல... தேர்தல் ஆணையத்தையும் சட்டமன்றத்தையும்கூட ஏமாற்றியிருக்கிறார்கள் சில தமிழக எம்.எல்.ஏ-க்கள். தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புகிறவர்களிடமிருந்து 'விருப்ப மனு'வை, கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் தி.மு.க-வும் அ.தி.மு.க-வும் வாங்கியது. அந்த விருப்ப மனுவில் கல்வித்தகுதி என்ன என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும். போட்டியிட விரும்புகிறவர்களிடம் கருணாநிதியும் ஜெயலலிதாவும் நேர்காணல்கள் நடத்தினார்கள். இறுதியில் வேட்பாளர் பட்டியலை இருவரும் வெளியிட்டார்கள். அப்படி வெளியிட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம்பெற்ற பெயர்களுக்குப் பின்னால் அவர்கள் வாங்கிய பட்டங்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன.

இந்த வேட்பாளர் பட்டியலையும் அந்த வேட்பாளர்கள் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவையும் சட்டசபையில் அளித்த கல்வித்தகுதியையும் நாம் ஆய்வு செய்தபோது அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. 'அதிகபட்சமாகப் படித்த கல்வித் தகுதி' பற்றி வேட்புமனுவோடு தாக்கல் செய்யப்படும் உறுதிமொழிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். அதில் என்ன படிப்பு, படித்த பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம், படிப்பு முடித்த ஆண்டு ஆகிய விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் தோண்டித் துருவி எடுத்தபோது 30-க்கும் மேற்பட்டோர் பொய்யான தகவலைச் சொல்லி சீட் வாங்கி, ஜெயித்து எம்.எல்.ஏ-க்களாகவும் மந்திரிகளாகவும் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

நமக்குப்பின் நமது பணம் யாரெல்லாம்?

ஒருவரது வாழ்நாளிலும் சரி; அவர் வாழ்ந்து மறைந்த பிறகும் சரி, அவரது பணத்திலிருந்து யாரெல்லாம் பயன் பெறுகிறார்களோ, அவர்கள் அனைவரும் பயனாளிகள் எனப்படுகிறார்கள். அந்தப் பயனாளிகள் நான்கு பிரிவுகளாக உள்ளனர்.

* குடும்ப உறுப்பினர்கள் (Family members)

* வாரிசுதாரர் (Legal heirs)

* நியமனதாரர் (Nominee)

* சார்ந்து வாழ்வோர் (Dependants)

இந்த நான்கு பிரிவினரும் பணத்தின் மீதான உரிமையைக் கொண்டாடுவதில் சமமான உரிமை கொண்டவரல்ல. எப்படியெனில், குடும்பத்தினர் அனைவரும் சார்ந்து வாழ்பவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால், சார்ந்து வாழ்பவர் குடும்பத்தினராக இருக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது. உதாரணமாக, ஒருவர் தனது மனைவி மக்களுடன் கூடவே 50 வயதான தனது ஆதரவற்ற தம்பியையும் பராமரித்து வரக்கூடும். அவரது தம்பி, சார்ந்து வாழ்பவர்தானே தவிர, குடும்பத்தினர் என்ற வரையறைக்கு உட்பட மாட்டார்...

குடும்ப உறுப்பினர்கள், வாரிசுதாரர், நியமனதாரர், சார்ந்து வாழ்வோர் ஆகிய நான்கு பிரிவினரும் பணத்தின் மீதான உரிமையைக் கொண்டாடுவதில் சமமான உரிமை கொண்டவரல்ல. குடும்பத்தினர் அனைவரும் சார்ந்து வாழ்பவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால், சார்ந்து வாழ்பவர் குடும்பத்தினராக இருக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது. இன்றைக்கு நடக்கும் பல குடும்பத் தகராறுகளுக்குக் காரணம், குடும்பத் தலைவரின் மறைவுக்குப்பிறகு யார் அந்தப் பணத்தைச் சொந்தம் கொண்டாடுவது என்பதுதான் பெரும் பிரச்னையாக இருக்கிறது.

'உப்பு' யானையும் வெள்ளை யானையும்!

''யானைங்க ஊருக்குள்ள வந்து போறதுக்கு, உப்பும்கூட ஒரு காரணம். பல வருஷங்களுக்கு முன்ன, சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காகச் சாலையோரத்துல உப்பு, புளி மூட்டைகளை வனத் துறையினர் போட்டாங்க. ஏன்னா, காட்டுக்குள்ள ஒருவகை உப்பு மண்ணையும், உப்புத்தன்மையுடைய தாவரங்களையும் வனத்திலேயே தேடி உண்ணும் வழக்கம் கொண்டது யானைகள். சாலையோரத்துல கடல் உப்பு கிடைப்பதை தெரிஞ்சிக்கிட்ட யானைகள், அதைச் சாப்பிட சாலைக்கு வர ஆரம்பிச்சது.

இதை உண்டு பழகிய யானைகள், தினம் தினம் சாலைக்கு வர சுற்றுலாப் பயணிகளும் குதூகலமா கண்டு ரசிச்சாங்க. எங்களை மாதிரியான சூழலியல் போராளிங்க, இது இயற்கைக்கு எதிரான செயல்னு போராட்டம் செய்தோம். இதனால, உப்பு போடுற செயலை வனத்துறையினர் நிறுத்திட்டாங்க. ஆனா, உப்பு சாப்பிட்டு பழகின யானைங்க சும்மாயிருக்குமா?

ஊருக்குள்ள புகுந்து, சத்துணவுக் கூடங்கள், வீடுகள், டீக்கடைகள் என யானைங்க, எங்கு வந்தாலும் முதல்ல ருசிப்பது உப்பு, புளியைத்தான். இப்படி நம்ம மேல குற்றத்தை வைச்சுக்கிட்டு யானைங்க மேல குறைச்சொல்லக் கூடாது...”

நாம் அதிகம் கேள்விப்பட்டிராத யானைகள் பற்றிய தகவல்கள் மட்டுமின்றி, அது சார்ந்த சூழலியல் விவகாரங்களையும் மிக எளிமையாகவும் சுவாரசியமாகவும் வழங்கியிருக்கும் பசுமை விகடனின் 'உப்பு யானையும் வெள்ளை யானையும்!' எனும் மண்புழு மன்னாரு பகுதி.

குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களும் சட்டங்களும்!

விசாரணைக்கான நடைமுறைகள்: பெண் காவலர்கள், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் வசிப்பிடத்துக்குச் சென்றுதான் விசாரிக்க வேண்டும். அவ்வாறு சாட்சியங்கள் சேகரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரி, சீருடையில் செல்லக் கூடாது.

* குழந்தையிடம் நிகழ்ந்த சம்பவத்தைப் பற்றிய செய்தியைக் கேட்டறியும்போது அல்லது விசாரணையின்போது, எக்காரணத்தைக் கொண்டும் குற்றவாளியைப் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை கண்டுவிடாதபடி பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

* எக்காரணத்துக்காகவும் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையை இரவு நேரங்களில் காவல் நிலையத்தில் வைத்திருக்கக் கூடாது.

* பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் அடையாளத்தை ஊடகத்தில் எந்த வகையிலும் வெளியிடக் கூடாது.

> போக்சோ சட்டம்: குழந்தைகள்மீது நடத்தப்படும் பாலியல் குற்றங்கள் வீடுகள், பொது இடங்கள், பள்ளிகள் ஆகிய மூன்று இடங்களில்தான் அதிகளவில் நடக்கின்றன. இவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்டதுதான் 'போக்சோ சட்டம் 2012' (POCSO - The Protection of Children from Sexual Offences). சட்டப்படி 'குழந்தைகள்' என்பவர்கள் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள், சிறுமிகள் இருபாலரையும் குறிக்கும்.

குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறை செய்திகளைப் பற்றி கேட்கவே மனம் பதறுகிறது. தனக்கு என்ன நிகழ்கிறது என்பதையே அறியாமல் சாக்லேட்டுகளுக்கு ஆசைப்பட்டும், எதிர்த்துப் போராட முடியாமல் பயமுறுத்தல்களுக்கு ஒடுங்கியும் அவர்கள் துன்புறும் அவலம் காலம் காலமாகத் தொடர்கிறது. என்றாலும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களுக்கான சட்டங்களும் தண்டனைகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன என்பது மட்டுமே ஆறுதல்.

மேல் மலையனூர் மகிமைகள்!

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி நகரிலிருந்து சுமார் 20 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது மேல்மலையனூர் அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம். இவ்வூரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் புற்று மண்ணால் சுயம்புவாக உருவானவள். நான்கு திருக்கரங்களுடன், இடக் காலை மடித்து, வலக் காலைத் தொங்கவிட்டபடி, பிரம்ம கபாலத்தை மிதித்தபடி, வடக்கு நோக்கி அருள்காட்சி தருகிறாள்.

மாசி மாதம் அமாவாசையன்று மேல்மலையனூர் மயானத்தில் நடைபெறும் 'மயானக் கொள்ளை' திருவிழா பிரசித்திபெற்றது. அம்மன் அருளால் வேண்டுதல் நிறைவேறிய பக்தர்கள், நன்றிக்கடனாக காய்- கனிகள், கீரைகள் எனப் பலவைப் பொருள்களை வீசியெறிந்து சூறையிடுவார்கள். இந்த வைபவத்துக்கு வரும் பக்தர்கள், மயானச் சாம்பலை எடுத்துச் சென்று, தமது வீடுகளில் ஒரு துணிமுடிச்சில் கட்டித் தொங்கவிடுவார்கள். இதனால் தீய சக்திகள் விலகும் என்பது நம்பிக்கை. மாசித் திருவிழாவின்போது நள்ளிரவு நேரத்தில் சாமியாடிகள் சொல்லும் அருள்வாக்கு அப்படியே பலிக்குமாம்.

மாசி 22 (6.3.19): மயானக்கொள்ளை, மாசி - 25 (9.3.19): தீமிதித் திருவிழா, மாசி - 27 (11.3.19): திருத்தேர் வடம் பிடித்தல், மாசி - 30 (14.3.19): தெப்பம்... பக்தர்கள், மேல் மலையனூருக்குச் சென்று இந்த விழாவில் கலந்துகொள்வதுடன், அங்காள பரமேஸ்வரியை மனம் உருகி வழிபட்டு வாருங்கள்; உங்கள் வாழ்வில் மகத்தான முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

யாரெல்லாம் தானம் செய்யலாம்?

18 வயது முதல் 60 வயதுவரை உள்ள ஆண், பெண் இருவரும் தாமாக முன்வந்து தானம் செய்யலாம். மூளைச் சாவடைந்தவர்கள் அல்லது இயற்கை மரணமடைந்தவர்கள் உடல் தானம் செய்யப் பதிவுசெய்திருந்தாலோ, அவரின் குடும்பத்தினர் விருப்பப்பட்டாலோ, உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்யலாம்.

யார் செய்ய முடியாது?

ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரைநோய், புற்றுநோய், இதயநோய், எய்ட்ஸ், ஹெபடைட்டிஸ் நோய் போன்றவை இருந்தால் தானம் செய்ய முடியாது. அதே நேரத்தில், எய்ட்ஸ் தவிர மற்ற நோய்கள் இருந்தாலும் அவற்றுக்கான, முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் தானம் செய்ய முடியும்

உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய எங்கு பதிவுசெய்ய வேண்டும், எந்தெந்த உறுப்புகளையெல்லாம் தானம் செய்யலாம், அதற்கான நடைமுறைகள் என்னென்ன, ஒவ்வோர் உறுப்பையும் தானம் செய்வதற்கான கால வரையறை என்ன... எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்கிறது 'உயிர் வரம் தரும் உடல் உறுப்பு தானம்!' எனும் டாக்டர் விகடன் இணைப்பிதழ் பகுதி.

