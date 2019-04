தனியார் வசமாகிறதா சாளுவன் குப்பத் தொல்லியல் சின்னங்கள்... கட்டண அறிவிப்பு குறித்த சர்ச்சை! | Issue about Mamallapuram saluvan kuppam monuments entry charges...

தனியார் வசமாகிறதா சாளுவன் குப்பத் தொல்லியல் சின்னங்கள்... கட்டண அறிவிப்பு குறித்த சர்ச்சை!

மா மல்லபுரத்திலிருந்து 5 - கி.மீ தொலைவில் இருக்கிறது சாளுவன் குப்பம் கிராமம். இந்தக் கிராமத்தில் புலிக் குகை, அதிரண சண்டேசுவரம் எனும் சிவன் கோயில், சுனாமியின் போது வெளிப்பட்ட சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த முருகன் கோயில் ஆகியவை ஒரே வளாகத்தில் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ளன. தற்போது, பொதுமக்கள் இந்த வரலாற்றுச் சின்னங்களை இலவசமாக எந்தவித கட்டணமும் செலுத்தாமல் பார்த்துச் செல்கிறார்கள். ஆனால், `விரைவில் இதற்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்’ என்று அறிவித்திருக்கிறது தொல்லியல் துறை. இந்த அறிவிப்பு சுற்றுலாப் பயணிகள் மத்தியில் வரவேற்பையும் எதிர்ப்பையும் ஒருசேரப் பெற்றிருக்கிறது. `அடாப்ட் எ ஹெரிடேஜ்’ திட்டத்தின் மூலம் மாமல்லபுரம் தொல்லியல் சின்னங்கள் தனியார் நிறுவனத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிறகுதான் இந்தக் கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறது’ என்ற குற்றச்சாட்டையும் பொதுமக்கள் எழுப்பியிருக்கிறார்கள்.

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க மாமல்லபுரம் தொல்லியல் சின்னங்களான கடற்கரை கோயில், ஐந்து ரதங்கள், குகைக் கோயில்கள் ஆகிய தொல்லியல் கலைச் சின்னங்களைப் பார்வையிடுவதற்கு உள்ளூர்ப் பயணிகளிடம் ரூ.40 - ம், வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் ரூ.600 - ம் தொல்லியல் துறையினர் வசூலித்து வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாளுவன் குப்பத்தில் வசூலிக்கப்படவிருக்கும் கட்டண அறிவிப்பு குறித்து சுற்றுலாப் பயணியான ஆனந்த்ராம் பாஸ்கரிடம் பேசினோம்...

``தொல்லியல் சின்னங்கள் இருக்கும் சாளுவக் குப்பக் கிராமம், இரவில் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறியிருக்கிறது. இரவில், அங்கு பலரும் மது அருந்துகின்றனர். கடந்த வருடம் இங்கிருந்த 2000 ஆண்டுகள் பழைமையான `கல்வேல்', சில சமூக விரோதிகள் மூலம் உடைக்கப்பட்டது. தகுந்த பாதுகாப்பு வேலி மற்றும் காவலாளிகள் இல்லாத காரணத்தினால்தான் இத்தகைய அசம்பாவிதங்கள் நிகழ்கின்றன. எனவே, இந்தப் பகுதியைப் பார்வையிடுவது கட்டணம் வசூலிப்பது என்பது வரவேற்க வேண்டியதுதான். இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மேம்படும். கட்டணம் வசூலித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு சாளுவன் குப்பத்தில் இருப்பவர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். வசூலாகும் தொகையை இந்தப் பகுதியின் மேம்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தினால் இது சிறப்பான திட்டமாகும். ஏற்கெனவே இத்தகைய திட்டம் கேரளா மற்றும் இலங்கையில் மிகச்சிறப்பாக நடைமுறையில் இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து சோழர் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தைச் சேர்ந்த வல்லத்தரசு பேசியதாவது...

``பெரும்பாலான ASI - தொல்லியல் சின்னங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில்லை. ஒரு சிலவற்றில்தான் வசூலிக்கப்படுகிறது. தொல்லியல் சின்னங்களைப் பராமரித்து, அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதே அரசின் கடமை. அதிலும் பொதுமக்களிடம் வசூல் செய்வது சரியான நடவடிக்கையாக இருக்காது. தொல்லியல் சின்னங்கள் அனைத்தும் `அடாப்ட் எ ஹெரிடேஜ்’ திட்டத்தின் மூலம் தனியாருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. அதனால்தான் இந்தக் கட்டணவிதிப்போ என்ற சந்தேகம் கூட எழுகிறது” என்று தெரிவித்தார்

கட்டணமயமாக்கப்படுதல் குறித்து மாமல்லபுரம் தொல்லியல் துறை அதிகாரி பரணிதரனிடம் பேசினோம்...

``கட்டணம் வசூலிக்கத்தொடங்கிவிட்டோம் என்று பரவிவரும் செய்தி தவறானது. சாளுவன் குப்பத்திலிருக்கும் மூன்று தொல்லியல் சின்னங்களைப் பார்வையிட கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு மட்டும்தான் வெளியாகியிருக்கிறதே தவிர எப்போதிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று இதுவரை முடிவுசெய்யப்படவில்லை. பொதுவாகத் தொல்லியல் சின்னங்கள் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படும். கட்டணச் சின்னங்களுக்கு எப்போதுமே அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். நிதியுதவியும் அதிகமாகக் கிடைக்கும். அவற்றின் அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளையும் மேம்படுத்த முடியும். தற்போது இலவசமாகப் பார்வையிடப்படும் இந்தத் தொல்லியல் சின்னங்கள் கட்டணமாக்கப்பட்டால் பாதுகாப்பு வேலி, கழிப்பறை வசதிகள் உள்ளிட்ட அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும். தற்போது யார் வேண்டுமானாலும் சென்று வரலாம் எனும் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை இருக்கிறது. கட்டணம் விதிக்கப்பட்டால் தொல்லியல் சின்னங்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யலாம். சாளுவன் குப்பம் தவிர மாமல்லபுரத்தில் இருக்கும் தொல்லியல் சின்னங்கள் அனைத்தையும் (Group of monuments) பார்வையிடக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

சாளுவன் குப்பத் தொல்லியல் சின்னங்களைக் காண கட்டணம் விதிக்கும் நடைமுறை பொதுமக்களின் கருத்துகளைக் கேட்டறிந்த பிறகே எடுக்கப்பட்டது. இந்தக் கட்டண விதிப்பு முறை மூலம் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை திறம்பட மேற்கொள்ளலாம்.

மேலும், சாளுவன் குப்பத்தில் பார்வையாளர்களுக்குக் கட்டணம் விதிக்கப்படுவதற்கும் `அடாப்ட் எ ஹெரிடேஜ் திட்டத்துக்கும் எந்தவிதத் தொடர்பும் கிடையாது. The Indian Association of Tour Operators (IATO) எனும் தனியார் சுற்றுலா நிறுவனம் மாமல்லபுரத்தைத் தத்தெடுத்தபிறகு, வந்து பார்த்துவிட்டுச் சென்றதோடு சரி. அதற்குப் பிறகு அவர்கள் எந்தவித நடவடிக்கையையும் மேற்கொள்ளவில்லை. அதற்குப் பிறகு IOCL (Indian Oil Corporation Ltd ) நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் வந்து பார்த்துவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள். GRT நிறுவனத்தினரும் பார்வையிட்டுவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள். நிறுவனங்கள் தங்களது சமூகப் பொறுப்பு நிதியைப் பயன்படுத்தி அதில் ஏதாவது வருமானம் கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால், அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவது அவர்களின் நோக்கமாக இருக்கவில்லை.

இது முழுக்க முழுக்கத் தொல்லியல் துறையால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை. தொல்லியல் சின்னங்களைத் தத்தெடுக்கும் நிறுவனங்கள் தங்களது கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்பு ( CSR - Corporate Social Responsibility) நிதி மூலம் அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே விதி” என்றார்.