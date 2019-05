"கார்ல் மார்க்ஸ்... விவசாயம்... சிறுநீர் தெரபி!” - இதுவரை பிரஸ் மீட் வைத்த இந்தியப் பிரதமர்கள்! | The press conference histories of Indian prime ministers so far!

"கார்ல் மார்க்ஸ்... விவசாயம்... சிறுநீர் தெரபி!” - இதுவரை பிரஸ் மீட் வைத்த இந்தியப் பிரதமர்கள்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் செய்தியாளர் சந்திப்பு குறித்து தேசம் பரபரப்பாகப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. சிலர் வெளிப்படையான அவரது மௌனத்தைப் பகடி செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள், சிலர் ஐந்தாண்டு காலமாகப் பிரதமராக இருந்தது அமித் ஷாவா (பி.ஜே.பி. தேசியத் தலைவர்) அல்லது மோடியா என்று கேள்வி எழுப்பிக் கிண்டலடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நடிகர் அக்‌ஷய் குமாரைத் தனக்கான செய்தியாளராக்கிப் பதில்சொல்லத் தெரிந்த பிரதமருக்கு, தேசத்தின் நான்காவது தூண் நேரடியாகக் கேள்விகள் எழுப்பும்போது அருகில் இருந்த அமித் ஷாவைக் கை காண்பித்துவிடுவது ஒருவகையில் நான்காவது தூண்களின் சுயமரியாதைக்கு அவர் வைத்திருக்கும் செக். நான்கு வருடங்களில் எதற்குமே விளக்கம் அளிக்காதவர், பதவிக்காலத்தின் கடைசி நிமிடங்களில் பதில் அளிப்பார் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறுதான். ஆனால், இந்தியப் பிரதமர்களின் வரலாற்றில் இப்படியாகப் பெயரளவிலான செய்தியாளர் சந்திப்புகள் நடைபெறுவது இது முதல்முறை அல்ல.

மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய், தனது டெல்லி பஞ்சவடி இல்லத்தில் வைத்து நிகழ்த்திய புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பைக் கொஞ்சம் ரீவைண்ட் செய்து பார்க்கலாம். பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு என்றால், கேட்பவரிடம் கேள்விகள் இருக்கும்; சொல்பவரிடம் பதில்கள் இருக்கும். ஆனால், அந்தச் சந்திப்பில் வட்டமேசைகளில் தேநீர்க் கோப்பைகள், உணவுப் பதார்த்தங்கள் அடுக்கப்பட்டிருந்தன. பிரதமர் வாஜ்பாய் அந்த மேசைகளுக்கிடையே அவ்வப்போது நடந்துகொண்டிருந்தார். தேநீர் அருந்தவே நேரம் போதுமானதாக இருந்ததால், பெரிதாகக் கேள்விகள் எதுவும் இல்லை. அதையும் மீறி அடல் பிகாரி வாஜ்பாயைச் சுற்றிக்கொண்டு கேள்வி கேட்ட சில பத்திரிகையாளர்கள், மீண்டும் அவர்களது நாற்காலிகளிலேயே உட்கார வைக்கப்பட்டு... அவர்களது கையில் தேநீர்க் கோப்பைகள் திணிக்கப்பட்டன. இதுபோல அந்தச் சந்திப்பில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகப் பத்திரிகையாளர்கள் சூழ்ந்துகொண்டதில் யார் கேள்வி கேட்டார்கள்... என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டது... என்ன பதில் சொல்லப்பட்டது என்பது தொடர்பான எந்தவித விவரமும் சரியாகப் பதிவாகவில்லை.

சுதந்திர இந்திய வரலாற்றில் பத்திரிகையாளர்களை அடிக்கடி சந்தித்த பிரதமர் மறைந்த ஜவஹர்லால் நேரு மட்டுமே. பத்திரிகையாளர்களை மாதம் ஒருமுறை சந்திக்கும் வழக்கம் அவரிடமிருந்தது. எது தொடர்பாகக் கேள்விகள் கேட்கப்படும் என்று முன்கூட்டியே கேட்டுக்கொண்டுவிடுவார். அதே தலைப்புகளில் பலரது கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிப்பார். சில நேரங்களில் 90 நிமிடங்கள் வரை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நீண்டதாக வரலாற்றுப் பதிவுகள் சொல்கின்றன. சில நேரங்களில் பத்திரிகையாளர்கள் அமர்ந்திருக்க... நின்றுகொண்டே பல நிமிடங்கள் பேசுவார். ஒருவகையில், பத்திரிகையாளர்களைச் சந்திப்பதை ஒரு ஜனநாயகச் செயல்பாடாகவே அவர் கருதினார். குஜராத், நேபாளி மாவோயிஸ்ட்கள், ஆற்றுநீர் விவகாரம் என அத்தனை கேள்விகளுக்கும் அவரிடம் பதில் இருக்கும். அவரது இறப்புக்குச் சில வாரங்கள் முன்புவரைகூட அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து இந்திய விவசாயப் பிரச்னை குறித்தும் கார்ல் மார்க்ஸின் சிந்தனை குறித்தும் விவாதித்தது தொடர்பான விவரங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. நேருவின் ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலும் கலந்துகொண்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் ஆர்கைனசர் பத்திரிகையின் மிக முக்கியப் பத்திரிகையாளரான எல்.கே.அத்வானி (பி.ஜே.பி. மூத்த தலைவர்) அதற்கான சாட்சி.

ஆனால், அவருக்கு அடுத்து வந்த பிரதமர்களுக்கு பத்திரிகையாளர்களுடனான உறவுகள் அத்தனை சுமுகமாக இருந்ததில்லை. மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி, நேருவைப்போல நடந்துகொள்ள முயற்சி செய்தாலும் முதல் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் அவரை அலட்சியமாகக் கையாண்டதால், அவர் அதன் பிறகு பத்திரிகையாளர்களைச் சந்திக்கவே இல்லை. ஆனால், தனது நடவடிக்கைகள் குறித்து ஊடக ஆசிரியர்களுக்குச் செய்தி அறிக்கை பகிர்வதை அவர் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். அது தாஷ்கண்ட் வரை தொடர்ந்தது. மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி தனது தந்தையைப்போல அடிக்கடி பத்திரிகையாளர்களைச் சந்திக்கும் வழக்கத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், எமெர்ஜென்சி காலத்தில் அது முற்றிலுமாக அழிந்தொழிந்துபோனது.

இவர்களுக்கு அடுத்து, அந்த இருக்கையை நிரப்பியவர் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய். இவர், சற்று வித்தியாசமானவர். காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேராத முதல் இந்தியப் பிரதமரான இவருக்கு, நேருவைப்போல பத்திரிகையாளர்களை அடிக்கடி சந்திக்கும் வழக்கம் இருந்தாலும், கேள்விகளுக்குப் பதில் கேள்விகள் தொடுக்கும் பழக்கமே அவரிடம் இருந்தது அல்லது அவர் எடுத்துக்கொண்ட புகழ்பெற்ற சிறுநீர் மருத்துவம் பற்றி மணிக்கணக்கில் பேசுவார் அல்லது மதுபானங்களின் மீதான நிரந்தரத் தடை பற்றி அவரது பேச்சு இருக்கும். அமெரிக்கப் பத்திரிகைகளுக்காகக் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணிநேரம்வரை சிறுநீரின் மருத்துவ மகிமை குறித்து மொரார்ஜி பேசியிருப்பது குறித்த பதிவுகளும் உண்டு.

பத்திரிகையாளர்கள் நிரம்பிய அறையில் முழுநேரப் பேச்சு என்பது அதன்பிறகு மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வி.பி.சிங் ஆட்சியில் மட்டுமே அமைந்தது. விக்யான் பவன் ஆடிட்டோரியத்தில் சுமார் ஒரு மணிநேரத்துக்கும் மேலாக அவர் பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விகளை எதிர்கொண்டார்.

காங்கிரஸின் பிரதமராக மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்ந்தவர், மன்மோகன் சிங். 2014 ஜனவரியில் அதே போன்றதொரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நிகழ்த்தினார். சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் ஒருவர் மட்டுமே தனிநபராகப் பதில் அளித்தார். அந்தச் சமயத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டிருந்த மோடி, பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை ,'The most weakest prime minister the country ever had' எனச் சித்தரித்துப் பேசினார். இதே கேள்வி மன்மோகன் சிங்கிடம் வைக்கப்பட்டபோது, அவரிடம் இருந்த பதில், ‘நான் வலுவற்ற பிரதமர் என்றால், வலுவான பிரதமர் என்பதற்கான அடையாளம் என்ன? குஜராத் மக்களை ஒட்டுமொத்தமாகக் கொன்றொழித்தவர் என்பதா? அதற்கு வலுவற்ற பிரதமர் என்கிற அடையாளமே இருந்துவிட்டுப் போகலாம்” என்று பதில் உரைத்தார்.

இதோ 2019, தனது ஆட்சிக்காலத்தின் இறுதியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பிரதமர் மோடி, மன்மோகன் சிங்கை வலுவற்ற பிரதமர் எனச் சொன்னவர், ரேடாரிடமிருந்து மறைந்து தாக்கும் அளவுக்குத் திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்த திறம் மிக்கவர் ஏன், பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விகளில் ஒன்றுக்குக்கூடப் பதில் அளிக்கவில்லை? பிரதமர் பதில் அளிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, கொலைவழக்குகளில் முதன்மையாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஒருமுறைகூட ஆஜராகாமலேயே விடுவிக்கப்பட்ட ஒருவர் பிரதமருக்கு மாற்றாகப் பதில் அளிக்கிறார். மக்களின் கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்க இறுதியாகக் கிடைத்த வாய்ப்பில்கூட மௌனமாகக் கடக்கிறார். "The most weakest prime minister the country ever had" என்கிற அவரின் வாக்கியம் தவிர்க்க முடியாமல் தற்போது மனதில் தோன்றுகிறது.