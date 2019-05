ஸ்டெர்லைட் என்கிற “தண்ணீர்த் திருடன்!” #RememberingSterliteMassacre | Thoothukudi Sterlite industries water theft from thamirabarani river - a complete story

ஸ்டெர்லைட் என்கிற “தண்ணீர்த் திருடன்!” #RememberingSterliteMassacre

“எங்கள் நிலம் பாழாகிவிட்டது! எங்கள் காற்று மாசாகிவிட்டது! நிலத்தடி நீர் நஞ்சாகிவிட்டது! எங்கள் விவசாயக் கழனிகள் நீரின்றி வறண்டுவிட்டன! எங்கள் பிரச்னைகளுக்குக் காரணமான ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இழுத்து மூடவேண்டும்!” என்று கூறிப் போராட்டத்தில் இறங்கிய தூத்துக்குடி பொதுமக்கள், தங்களின் உரிமைகோரும் குடும்பத்திலிருந்து 13 பேரைத் துப்பாக்கிக் குண்டுகளுக்கு இரையாக்கி இன்றோடு ஓராண்டுகளாகிவிட்டன!

தாராளமாகத் தாமிரபரணி இருந்தும் அது தங்களின் தாகத்திற்கு இல்லாமல், ஏதோ ஒரு தாமிர ஆலையின் லாபத்திற்குத் தியாகம் செய்வதை எந்த மக்கள்தான் ஏற்பார்கள்? தூயக்குடிநீரில் தங்கள் தொண்டைக்குழி நனையாதா என்று தவம் இருக்கையில், அது தொழிற்சாலைகளின் கழிவுநீராக வெளியேறுவதை எப்படித்தான் பொறுத்துக்கொள்வார்கள்?. தண்ணீர், அது தன் நீர் எனப் போராடிய மக்கள் இன்று செந்நீர் ரத்தம் சிந்தியதற்கு முழுக்காரணம் ஸ்டெர்லைட் ஆலை!

எங்கிருந்து வந்தது ஸ்டெர்லைட்டுக்குத் தண்ணீர்?

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் தண்ணீர்த் தட்டுப்பாட்டிற்கு, ஸ்டெர்லைட் ஆலை தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பதே காரணம் என தூத்துக்குடி மக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், சூழலியல் செயற்பாட்டாளர்கள் என அனைவரும் ஒருசேரக் கூறிவந்தனர். ஆனால் அதனை மறுக்கும் விதமாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் பலவாறு பதில் கூறியது!.

குறிப்பாக, கடந்த 2018-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ராம்நாத் ஒரு தனியார் செய்தித்தாளுக்கு அளித்த பேட்டியில், “தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து, 30 சதவிகிதம் தண்ணீர் மட்டுமே எடுக்கிறோம், 70 சதவிகிதத் தண்ணீரை மறு சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்துகிறோம்” என்றார். பின்னர், கடந்த டிசம்பர் 2018-ல் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், ஒரு செய்தியாளர் ”கடந்த காலங்களில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்குத் தாமிரபரணியில் இருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் எடுத்ததால் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகப் புகார் எழுந்தது. அப்போதுகூட ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் கடல் நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தவில்லையே ஏன்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ராம்நாத், “25 சதவிகிதம் மட்டுமே தாமிரபரணியில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்கிறோம், 75 சதவிகிதம் கடல் நீரைக் குடிநீராக்கும் ஆலை நிறுவனங்களிடம் இருந்து தண்ணீரை விலைகொடுத்து வாங்குகிறோம்” என்று தெரிவித்தார். ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் அதிகாரபூர்வமான இணையதளத்தில், “ஆலை இயக்கத்திற்கான 60 சதவிகித தண்ணீரானது, கடல்நீரை நன்னீராக்கும் ஆலையிலிருந்து பெறப்படுகிறது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இப்படி முன்னுக்குப்பின் முரணாக ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் தண்ணீர் வரத்து குறித்து அதன் செயல் அதிகாரி ராம்நாத் தொடர்ந்து கூறிவந்துள்ளார். இதில் மிக முக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டியது, “கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிறுவனங்களிடமிருந்து தண்ணீர் பெறுகிறோம்” என்பது.

இதன் உண்மை நிலையை அறியச் சமூகச் செயற்பாட்டாளர் மு.ராஜேஸ்வரி தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்படி தூத்துக்குடி மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்துக்கு ஒரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில் “சௌத் கங்கா வாட்டர் டெக்னாலஜிஸ் பி லிட்” என்கிற கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் ஒரே ஒரு ஆலை மட்டும் இயங்கி வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் உற்பத்தித் திறன் பற்றிய கேள்விக்கு 6 ML/DAY, அதாவது நாளொன்றுக்கு 60 லட்சம் லிட்டர் குடிநீராக்கப்படுவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பயன்பெறும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அவை பெறும் நீரின் அளவீடுகள் குறித்து கேட்கப்பட்டிருந்த கேள்விக்கு, “அது குறித்த தகவல்கள் இவ்வலுவலக கோப்பில் இல்லை” என்றிருந்தது. தனியார் ஆலைகள் தனது உற்பத்திக்காகக் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து எவ்வளவு தண்ணீர் பெறுகின்றன என்கிற அடிப்படை விவரம்கூட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியக் கோப்பில் இல்லை என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கும் விஷயமாகவே இருக்கிறது. பிறகு எந்த அடிப்படையில் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதைத் தாமிரபரணியில்தான் எழுதிவைக்கவேண்டும்.

இருப்பினும், தொடர்ச்சியான ஆய்வின்மூலம் கிடைத்த தகவலின்படி, “சௌத் கங்கா நிறுவனத்திலிருந்து, தூத்துக்குடி சிப்காட்டில் உள்ள கே,யூ.தெர்மல் பவர் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற அனல்மின் நிலைத்திற்கு 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை ஒருமணி நேரத்திற்கும், 62 லட்சத்து 40 ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை ஒருநாளுக்கும் பெறுவதாக அதன் EIA (சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு) அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சௌத் கங்கா நிறுவனம் தனது உற்பத்தி முழுவதையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு மட்டும் தரும் நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்குத் தேவைப்படும் அளவிலான தண்ணீரைத் தருவது எப்படிச் சாத்தியப்படும்? அப்படியெனில், உண்மையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை எங்கிருந்து தனக்கான நீரை எடுத்தது என்ற கேள்வி மிகத்தீவிரமாக எழுகிறது!

தாமிரபரணி: தாகத்துக்கு இல்லை! தொழிற்சாலைகளின் லாபத்திற்கு?

மக்களின் குடிநீர்த் தேவைக்காகவும், 14 ஆயிரத்து 107 ஏக்கர் விவசாய நிலத்துக்காகவும் இருந்துவந்த தாமிரபரணி ஆற்று நீர் சிப்காட்களின் வருகைக்குப் பின்னால் அது தொழிற்சாலைகளுக்கு மட்டும் என்றானது. முக்கியமாக 20 எம்.ஜி.டி. (20 MILLION GALLON PER DAY) திட்டத்தின்படி, தாமிரபரணி ஆற்றின் ஸ்ரீ வைகுண்டம் அணையிலிருந்து, தமிழக அரசின் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் “குடிநீர்த் தேவை” என்று கூறி சட்டவிரோதமாகச் சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்குத் தண்ணீர் வழங்கி வந்தது. அதனைத் தடுக்கவே அண்மையில் தேசியப் பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அணையிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கத் தடை விதித்துத் தீர்ப்பளித்தது. இந்தத் திட்டத்தில் தண்ணீர் பெற்ற முக்கியமான நிறுவனம்தான் ஸ்டெர்லைட். பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் இருக்கும் இந்த அணை மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. இதன் FOREST CLEARANCE ஆவணத்தின் தரவுகளின்படி, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால்வாரியம் (TWAD ~ TAMILNADU WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD) கொடுத்துள்ள தகவலில், ஸ்டெர்லைட் ஆலை சுமார் 3 எம்.ஜி.டி. (3 MGD ~ 3 MILLION GALLON PER DAY) அதாவது “ஒரு நாளுக்கு சுமார் 1 கோடியே 13 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 235 லிட்டர் தண்ணீரை” எடுத்து வந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

புரியாத புதிர்!

ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ராம்நாத் கூறியதன்படி பார்த்தாலும், இந்த 1 கோடியே 13 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 235 லிட்டர் தண்ணீரின் அளவுதான் அந்த 25 சதவிகிதமா? இல்லை, இந்த அளவீடு தவறு எனில், சரியான அளவீட்டை ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் தெரிவிக்க வேண்டும்! தங்களின் ஒட்டுமொத்த தண்ணீர் தேவை என்ன என்பது பற்றியும், தாமிரபரணியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தண்ணீரின் உண்மை அளவு குறித்தும் அவர்கள் விளக்க வேண்டும். உண்மையை ஒப்புக்கொள்வது மட்டுமே தண்ணீருக்குத் தள்ளாடும் தமிழகம் பறிகொடுத்த 13 பேரின் உயிருக்கு நியாயம் கற்பிக்க முடியும்.