கொட்டி முழங்கிய திருமாவளவனின் வெற்றிப்பறை! | Elections 2019, Why is the victory of thirumavalavan important?

கொட்டி முழங்கிய திருமாவளவனின் வெற்றிப்பறை!

தேர்தல் சமயம் பொன்பரப்பியில் நிகழ்ந்த கலவரம் பெரிதாகக் கவலையுற வைத்தாலும், 2009 தேர்தலில் அவருக்கு விழாத பல வன்னிய சமூகத்து ஓட்டுகளும் இந்தத் தேர்தலில் அவருக்குக் கிடைத்திருக்கிறது.

நாட்டின் 16-வது பிரதமராகப் பொறுப்பேற்க இருக்கிறார் மோடி. கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளில் கூறியதைவிட அதிகமாக 303 இடங்களில் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்று 17-வது மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்றிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி. தமிழகம், புதுவையைப் பொறுத்தவரை முப்பத்து எட்டு இடங்களில் வெற்றிபெற்றிருக்கிறது தி.மு.க - காங்கிரஸ் கூட்டணி. இந்த அத்தனை வெற்றிகளும் தற்போது கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றாலும். ஒரு தொகுதியின் வெற்றி மட்டும் மக்களின் வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ‘We Won it, We Own it' என மோடியின் வெற்றியைவிட தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலினின் கூட்டணிப் பெரும்பான்மை வெற்றியைவிட, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் என்னும் வேட்பாளரின் வெற்றியை சமூக வலைதளங்களில் பலர் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.



சிற்றம்பலத்துக்கும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் பெயர்போன சிதம்பரத்துக்குச் சாதி அரசியல் அடையாளம், நாயன்மார்கள் காலம் தொடங்கியே இருந்தது. நடராசரைப் பார்க்கச் சென்ற மாட்டுக் கொட்டகை நந்தனைக் கோயிலின் பார்ப்பனர்கள் சாதியின் பெயரால் நிறுத்திவைத்ததும், கடவுள் கடைக்கண்ணால் பார்த்து நந்தியை நகரச் சொல்லி நந்தனுக்குக் காட்சி அளித்ததாகவும் வழிவழியாக வந்த கதை உண்டு. இன்றும் கோயிலின் தெற்கு வாசலில் இருக்கும் பெரிய நந்தியும் அதற்கு முன்னே இருக்கும் அடைபட்ட நுழைவுவாயிலும் அதற்குச் சாட்சி. நந்தனில் தொடங்கிய சாதிய அநீதி, அரியலூரில் சிறுமி ஒருவரின் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டதுவரை தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிறது.

ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து ஒருவர் பள்ளிக்கூடம் செல்வதே இன்றளவும் கனவாக இருக்கும் சூழலில், குடிசைகளைக் கொளுத்துவதற்கும், மனிதர்களை வெட்டிச் சாய்ப்பதற்கும் இடையே பள்ளிக்கூடம் சென்றாலும் பள்ளிக்கல்வியை முழுதாக முடிப்பதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் சமூகத்தில், ஒடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு மனிதனின் ஆயுதமும் கல்விதான் என்று கல்வியைப் பற்றிக் கொண்டு மேலே எழுந்த ஒருவர், அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதே ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான விடிவெள்ளி. மறைந்த சட்ட மாமேதை அம்பேத்கர் சொன்னதும் அதுதான்... ’முனைவர்’ திருமாவளவன் செய்திருப்பதும் அதுதான்.



தருமபுரியைப்போல சிதம்பரம் தொகுதி, வன்னியர்கள் சமூகத்துக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்குமான சாதி அரசியல்களம். தருமபுரிக்கு நிகராக வன்முறைகளைச் சந்தித்த தேர்தல்கள் அதிகம். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இதே சிதம்பரத்துக்கு உட்பட்ட காட்டுமன்னார்குடி தொகுதியில் நின்ற திருமாவளவன், வெறும் 87 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். திருமாவளவன் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பெயரிலேயே நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு வேட்பாளர் இருநூறு வாக்குகளுக்கு மேல் பெற்றிருந்தார். ஆம், திருமாவளவன்கள் அந்தத் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவது அத்தனை எளிதாக இருந்ததில்லை.1999 பொதுத் தேர்தலில் தமிழ்மாநில காங்கிரஸ் கூட்டணி சார்பில் முதன்முதலில் தேர்தலைச் சந்தித்தார், திருமாவளவன். பாட்டாளி மக்கள்கட்சி தங்கள் சார்பில் ஈ.பொன்னுசாமியை வேட்பாளராக நிறுத்தியது. முதல் தேர்தலிலேயே 31 சதவிகித வாக்குகள் பெற்றாலும் தோல்வியைச் சந்தித்தார், திருமாவளவன். அதற்கடுத்து அதே தொகுதியில் மேலும் இரண்டுமுறை பாட்டாளிமக்கள் கட்சியின் பொன்னுசாமியை எதிர்கொண்டார், திருமாவளவன். 2004 தேர்தலில் ஐக்கிய ஜனதாதளம் சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தவர், 2009ம் வருடம் முதன்முதலாகத் தனது கட்சியான விடுதலைச் சிறுத்தைகள் சார்பிலேயே போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார்.

அவர் பெற்றிருந்த வாக்குகள் 4,28,804. 2004 பொதுத்தேர்தல் சமயம் வன்முறைகளையும், காவலர்களின் தடியடிகளையும் கண்ணீர்ப் புகைக்குண்டுகளையும் சந்தித்தது, சிதம்பரம் தொகுதி. 2009-க்குப் பிறகு ஈ.பொன்னுசாமி பா.ம.க-விலிருந்து அ.தி.மு.க-வுக்குத் தாவி, அங்கிருந்து 2018-ல் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குப் பாய்ந்துவிட்டார் என்பது வேறு கதை. 2009 தேர்தல் ஈழப்போரின் அநியாயத்துக்கு எதிராக மக்களவையில் சார்பற்று கர்ஜித்த ஒற்றை உறுப்பினரை, சிதம்பரம் தொகுதி நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தது. 2019 தேர்தல், நாற்பத்து ஐந்து சதவிகிதத்துக்கு மேல் வாக்குகள் பெற்றிருந்தாலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆட்டம் போல இறுதிவரை பதற்றம் கொள்ளவைத்து வெற்றிபெற்றிருக்கிறார். அவர் பெற்றது மொத்தம் 5,00,229 வாக்குகள். மிதமாகச் சூடேற்றி முழங்குமா எனப் பார்த்துப் பார்த்து இறுதியில் கூர்மையாக ஒலியெழுப்பும் பறையின் ஒலிதான் திருமாவளவனின் வெற்றி. தேர்தல் சமயம் பொன்பரப்பியில் நிகழ்ந்த கலவரம் பெரிதாகக் கவலையுற வைத்தாலும், 2009 தேர்தலில் அவருக்கு விழாத பல வன்னிய சமூகத்து ஓட்டுகளும் இந்தத் தேர்தலில் அவருக்குக் கிடைத்திருக்கிறது.

சிதம்பரம் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்த அரியலூர்தான், நீட் தேர்வு காவு வாங்கிய அனிதாவின் ஊர். பெண்களுக்கான கல்வியில் மிகக் குறைந்த அளவே இருந்து தற்போது 80 சதவிகிதத்துக்கு மேல் தத்தி தவழ்ந்து முன்னேறி இருக்கும் மாவட்டம் அது. சாதியின் பெயரால், வகுப்புவாரிச் செல்வாக்குகளால் ஒருவருக்குக் கிடைத்த உரிமை மற்றொருவருக்குப் பறிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளின் சாட்சியம்தான், அனிதா. இனி திருமாவளவன் மத்தியில் பேச வேண்டியது இவர்களுக்காகத்தான். ’சாதியை வைத்து அரசியல் லாபம் தேடிக் கொள்கிறார்கள்’ என்பவர்களுக்கு நடுவே நாடெங்கிலும் நிரம்பியிருக்கும் நந்தன்களுக்காக அவர் பேசவேண்டும். மாட்டுக்கறியின் வரலாறு வெறும் புனிதத்தோடும் நின்றுவிடவில்லை என்று பேச வேண்டும். பொன்பரப்பிகளுக்காகப் பேச வேண்டும். அனிதாக்களுக்காகப் பேச வேண்டும். குடிசைகளை உடைத்து நொறுக்கியவர்களுக்கும் அந்தக் குடிசைகளில் இருந்தவர்களுக்கும் சேர்த்து கல்விதான் எல்லாம் எனப் புத்தகங்களை நீட்டி அவர்களை மேலே எழுப்பி வரவேண்டும். ஆணவக் கொலை, மதவெறி, சாதி அதிகாரம், ஆணாதிக்கம் என முதல்தலைமுறைக் கனவுகளை நொறுக்கும் அனைத்துக்கும் எதிராகவும் மத்தியில் அவரது குரல் இருக்க வேண்டும். கடந்த ஐந்தாண்டுகள் மௌனமாகக் கடக்கப்பட்ட மனித அத்துமீறல்கள் அத்தனைக்குமாக வரும் ஐந்தாண்டுகள் பதிலடி கொடுக்கப்பட வேண்டும். அனிதாக்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட கனவுகள், பல அனிதாக்களுக்கு நிறைவேற வேண்டும். சனாதனத்தை எதிர்ப்பது அவ்வழி மட்டுமே சாத்தியம். இது திருமாவளவன்கள் உணர்ந்தது.