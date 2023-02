Published: 23 Feb 2023 10 AM Updated: 23 Feb 2023 10 AM

தூத்துக்குடி: தன்பாலின ஈர்ப்பு; தனிச்செயலி மூலம் அழைப்பு - வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட 5 பேர் கைது

தூத்துக்குடியில் தன்பாலின ஈர்ப்பாளரைத் தனிச்செயலி மூலம் அழைத்து, அவ்வாறு தனியே வருபவர்களிடம் பணம், நகைகளைக் கொள்ளையடித்த 5 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர். அவர்களிடமிருந்து பயங்கர ஆயுதங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.