Published: 27 Feb 2023 11 AM Updated: 27 Feb 2023 11 AM

திருமணம் மீறிய உறவு: அஸ்ஸாமில் கொலைசெய்யப்பட்ட தமிழகப் பெண் - ராணுவ அதிகாரி கைது - என்ன நடந்தது?

தமிழகப் பெண்ணை கொலைசெய்து பிளாஸ்டிக் பேக்கில் வைத்து சாலையோரம் வீசிய ராணுவ அதிகாரி கைதுசெய்யப்பட்டார்.