Published: 23 Feb 2023 9 AM Updated: 23 Feb 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

அன்புஜோதி ஆசிரம விவகாரம்: அரசு மருத்துவமனை, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம் சிபிசிஐடி விசாரணை!

அன்பு ஜோதி ஆசிரமம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை சி.பி.சி.ஐ.டி-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், நேற்றைய தினம் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி போலீஸாரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.